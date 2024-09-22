Sunday, 22 September 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هرتسوغ يرفض ربط إسرائيل بهجمات البيجر في لبنان

9/22/2024 8:10:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- رفض رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ربط إسرائيل بهجمات تفجير أجهزة النداء الآلي "البيجر" والاتصال اللاسلكي "ووكي توكي"، هذا الأسبوع في لبنان، ملمحًا إلى احتمالية "تصعيد الوضع".

وفند هرتسوغ الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بشان التفجيرات قائلاً: "هناك العديد من الأعداء لحزب الله. عددهم كبير هذه الأيام، لقد دمر لبنان وأحدث فيه فوضى كبيرة".

وأكد هرتسوغ، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عدم رغبة إسرائيل بشن حرب شاملة على لبنان، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن "هذا البلد قد اختطفه حزب الله، وإسرائيل تقاتل من أجل العالم الحر بأكمله"، على حد تعبيره.

وعرض هرتسوغ صورة تظهر قادة "حزب الله" العسكريين، مسلطًا الضوء على القتلى الذين سقطوا في الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت يوم الجمعة، قائلًا إنهم كانوا يخططون لاجتياح الجليل شمال إسرائيل.

MENAFN22092024000205011050ID1108701011

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث