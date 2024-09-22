هرتسوغ يرفض ربط إسرائيل بهجمات البيجر في لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- رفض رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ربط إسرائيل بهجمات تفجير أجهزة النداء الآلي "البيجر" والاتصال اللاسلكي "ووكي توكي"، هذا الأسبوع في لبنان، ملمحًا إلى احتمالية "تصعيد الوضع".
وفند هرتسوغ الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بشان التفجيرات قائلاً: "هناك العديد من الأعداء لحزب الله. عددهم كبير هذه الأيام، لقد دمر لبنان وأحدث فيه فوضى كبيرة".
وأكد هرتسوغ، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عدم رغبة إسرائيل بشن حرب شاملة على لبنان، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن "هذا البلد قد اختطفه حزب الله، وإسرائيل تقاتل من أجل العالم الحر بأكمله"، على حد تعبيره.
وعرض هرتسوغ صورة تظهر قادة "حزب الله" العسكريين، مسلطًا الضوء على القتلى الذين سقطوا في الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت يوم الجمعة، قائلًا إنهم كانوا يخططون لاجتياح الجليل شمال إسرائيل.
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