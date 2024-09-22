هرتسوغ يرفض ربط إسرائيل بهجمات البيجر في لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- رفض رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ربط إسرائيل بهجمات تفجير أجهزة النداء الآلي "البيجر" والاتصال اللاسلكي "ووكي توكي"، هذا الأسبوع في لبنان، ملمحًا إلى احتمالية "تصعيد الوضع".

وفند هرتسوغ الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بشان التفجيرات قائلاً: "هناك العديد من الأعداء لحزب الله. عددهم كبير هذه الأيام، لقد دمر لبنان وأحدث فيه فوضى كبيرة".

وأكد هرتسوغ، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عدم رغبة إسرائيل بشن حرب شاملة على لبنان، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن "هذا البلد قد اختطفه حزب الله، وإسرائيل تقاتل من أجل العالم الحر بأكمله"، على حد تعبيره.

وعرض هرتسوغ صورة تظهر قادة "حزب الله" العسكريين، مسلطًا الضوء على القتلى الذين سقطوا في الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت يوم الجمعة، قائلًا إنهم كانوا يخططون لاجتياح الجليل شمال إسرائيل.