الاحتلال يقتحم بيتونيا ونعلين غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدتي بيتونيا ونعلين غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية داهمت "كسارة" العمواسي في بيتونيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت نعلين وأغلقت المدخل الرئيسي وعددا من الشوارع الفرعية في البلدة، وداهمت عددا من المحلات التجارية، ومنعت حركة المواطنين.
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