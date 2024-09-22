الاحتلال يقتحم بيتونيا ونعلين غرب رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدتي بيتونيا ونعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية داهمت "كسارة" العمواسي في بيتونيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت نعلين وأغلقت المدخل الرئيسي وعددا من الشوارع الفرعية في البلدة، وداهمت عددا من المحلات التجارية، ومنعت حركة المواطنين.