تعويض لموظفة بريطانية فصلت بعد أهانتها لعميل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تمكنت موظفة بريطانية، تم فصلها من عملها بسبب وصفها لعميل بأنه "أحمق" في رسالة بريد إلكتروني، من الحصول على تعويض بأكثر من 5 آلاف جنيه إسترليني، في دعوى فصل غير عادل.

وكانت ميليشا جونز، التي كانت تعمل كمديرة بدوام جزئي في شركة Vale Curtains and Blinds في أكسفورد منذ مايو (أيار) 2021، تتعامل مع شكوى من أحد العملاء، لكنها قامت عن طريق الخطأ بإعادة توجيه البريد الإلكتروني إلى العميل، بدلاً من الرد على أحد الزملاء.

وكتبت: "مرحباً كارل.. هل يمكنك تغيير هذا... إنه أحمق لذا لا يهم إذا لم تتمكن من ذلك".

وحينها تم فصلها من عملها بسبب سوء السلوك الجسيم في يونيو (حزيران) 2023، بعد أسبوع من إرسالها الرسالة إلى العميل، بدلاً من مدير المنشآت في الشركة كارل جيبونز، حسبما استمعت محكمة العمل في ريدينغ.

وحصلت جونز على تعويض قدره 5484.74 جنيه إسترليني، بعد أن قضت المحكمة بأنها طُردت بشكل غير عادل، وفقاً لـ "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت جونز إنها "صُدمت وانزعجت" عندما أدركت خطأها، واعتذرت بشدة، لكن زوجة العميل سألت عن كيفية الحصول على تعويض عن هذه الإساءة، فقيل لها إنها لا تستطيع الحصول على المنتجات مجاناً، وأنهم قاموا بالاعتذار عما حدث، وهذا كل شيء.

وهددت بعد ذلك بالتوجه إلى الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وحينها عرضت الموظفة دفع 500 جنيه إسترليني للعميل من جيبها الخاص "كبادرة حسن نية".

وعلمت المحكمة أن تحقيقاً قد جرى، وقررت الشركة أنه يتعين أن تكون هناك جلسة تأديبية أيضاً.

وكان العميل قد اتصل بالشركة بشكل مباشر، ووجه المزيد من التهديدات بشأن نشر الحادث في الصحافة، وخاصة من خلال ترك تقييم سيئ على موقع Trustpilot، فقرر الرؤساء "التخلص" من الموظفة جونز.

وفي وقت لاحق، تم إرسال خطاب إلى زوجة العميل لإبلاغها بأن الموظفة قد تم فصلها "بعد رسالة البريد الإلكتروني المسيئة التي تم إرسالها إلى زوجها عن طريق الخطأ".

وقال قاضي العمل أكوا رايندورف كيه سي: "استنتجت من الأدلة أمامي أن السبب الرئيسي لهذا القرار هو أن العميل وزوجته قاما بتهديدات بنشر بريد المدعي الإلكتروني في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي و/أو Trustpilot".

وتابع القاضي: "العملية التأديبية والفصل كانتا خدعة تهدف إلى استرضاء العميل وتجنب المراجعات السيئة على الإنترنت".