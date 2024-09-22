اتهمته بالتحرش وإرسال صور خادشة.. جديد داعية مصري شهير

MENAFN - Khaberni) خبرني - لا تزال واقعة تحرش الداعية المصري الشهير صلاح الدين التيجاني تتفاعل في الشارع المصري.

ففي آخر تطورات تلك القضية، أخلي سبيل الداعية بكفالة 50 ألف جنيه. وأمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بإخلاء سبيل التيجاني، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى "خديجة" عن طريق رسائل على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما أخليت خديجة ووالدتها بعد الاستماع إلى أقوالهما.

وكانت السلطات المعنية حققت مع الداعية لنحو 8 ساعات، وواجهته بتهم التحرش وإرسال صور خادشة للحياء إلى الفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكنه أنكر تحرشه بخديجة، مؤكدا أنه يعتبرها بمثابة ابنته، وبرر اتهامها له بالتحرش لاعتقادها بأنه رفض زواجها من ابنه. كما أكد أن الفتاة تعاني من مرض نفسي.

فيما كشف أنه حرر محضرا ضدها ووالدها خالد بسيم، جراح المخ والأعصاب، يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر فيسبوك ومختلف مواقع التواصل .

إلى ذلك، أشار التيجاني إلى أن والد خديجة أراد الانتقام منه، بعدما لجأ إليه أكثر من مرة لتطليقه من زوجته، إثر خلافات متكررة بينهما.

فما كان من الداعية إلا أن رفض أخيرا التدخل للإصلاح بينهما، ما دفع الطبيب للانتقام منه.

يذكر أن النيابة كانت طلبت عرض الصور الخادشة التي قدمتها خديجة على الجهات الفنية، لفحصها والتأكد من عدم التلاعب بها، لحين استكمال التحقيقات.

كما فجرت التحقيقات مفاجأة أخرى، إذ حضرت سيدتان أخريان إلى النيابة خلال التحقيق مع الداعية، من أجل تقديم شكوى تحرش ضده أيضا.

وأكدت السيدتان أنهما كانتا تترددان عليه في الزاوية التيجانية في منطقة "امبابة" لحضور دروس دينية وأنه كان يتحرش بهما خلال حضورهما أو عبر محادثات "الشات" بينهما.

الطريقة الصوفية تتبرأ من جانبها أعلنت الطريقة الصوفية التابع لها الداعية تبرؤها منه، يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة أنه ليس عالما، لكنه يدعي المشيخة، ويزعم لنفسه الدرجة العليا وحمل لواء الطريقة.

هذا ولا تزال تحقيقات مستمرة للتأكد من حقيقة البلاغات المقدمة ضد التيجاني، على الرغم من إخلاء سبيله.