3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
قُتل ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت ثلاث بلدات مختلفة بجنوب لبنان، حسب ما أفادت وزارة الصحة الأحد، تزامنا مع إعلان إسرائيل ضرب أهداف لحزب الله.
وقالت وزارة الصحة في بيانات منفصلة إن شخصا واحدا قُتل في كل من بلدات الخيام وعيترون والمالكية جراء الغارات الإسرائيلية.
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