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3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

9/22/2024 7:24:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت ثلاث بلدات مختلفة بجنوب لبنان، حسب ما أفادت وزارة الصحة الأحد، تزامنا مع إعلان إسرائيل ضرب أهداف لحزب الله.

وقالت وزارة الصحة في بيانات منفصلة إن شخصا واحدا قُتل في كل من بلدات الخيام وعيترون والمالكية جراء الغارات الإسرائيلية.


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