غالانت: حزب الله بدأ يشعر ببعض قدراتنا... سنواصل حتى إعادة سكان الشمال

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قال الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إسرائيل ستواصل هجماتها المكثفة على لبنان إلى حين تحقيق الهدف المعلن لحكومة الحتلال بـ"إعادة سكان الشمال إلى منازلهم"، معتبر أن "حزب الله يشعر ببعض قدرات الجيش الإسرائيلي"، وذلك في زيارة إجراها إلى مقرات هجومية لسلاح الجو الإسرائيلي.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الجيش الإسرائيلية أن غالانت "قام صباح اليوم بجولة في مراكز القيادة والهجوم التابعة لسلاح الجو، واستمع إلى إحاطة من قائد السلاح، تومر بار ورئيس المقر، عومر تيشلر، "حول استعدادات القوات للدفاع والهجوم"، وذلك على وقع تصعيد الهجمات الإسرائيلية في بينان، وتوسيع نطاق استهدافات "حزب الله" لمواقع إسرائيلية.

ونقل البيان عن غالانت قوله: "جئت لأرى عن كثب نشاط سلاح الجو، النتائج مثيرة للإعجاب للغاية، سواء في الدفاع أو الهجوم، على جميع المستويات. بدأ "حزب الله" يشعر ببعض قدرات الجيش الإسرائيلي، وهناك شعور قوي جدًا لدى الحزب بأنه مطارد، ونحن نرى النتائج".

وتابع "ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع يمكننا فيه إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وهذا هو الهدف، وهذه هي المهمة، وسنستخدم كل ما يلزم لتحقيقها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع إسرائيل بجنوب لبنان، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 502 منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ونعى الحزب، في بيان، "علي محمد بنجك مواليد عام 1992 من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وتصاعدت المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل حيث أعلن الحزب في سلسلة بيانات، الأحد، قصف مناطق واسعة في شمالي إسرائيل ومنطقة حيفا، بما في ذلك قاعدة رامات دافيد ومجمع رفائيل للصناعات العسكرية، قرب حيفا، بعشرات الصواريخ من نوع الكاتيوشا و"فادي 1" و"فادي 2" التي يستخدمها لأول مرة.

بدوره، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية عنيفة ومكثفة على مناطق واسعة في جنوبي لبنان والبقاع زادت حدتها خلال الساعات الماضية، وأعلن رصد إطلاق نحو 150 صاروخا ومسيرة على مواقع إسرائيلية خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، وقال إن دفاعاته الجوية اعترضت معظمها، في ظل حالة الاستنفار والقيود التي فرضتها الجبهة الداخلية على شمال البلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، تصاعدت المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 شهيداً وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 شهيدا بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل.



