الجيش الإسرائيلي يعلن احتماء مئات الآلاف في الملاجئ بسبب صواريخ“حزب الله”

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان،اليوم الأحد، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، ما دفع“مئات الآلاف” من الإسرائيليين للاحتماء في الملاجئ، وإغلاق المدارس في الشمال، بعد ساعات من توجيهها ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لـ“حزب الله” في جنوب لبنان.
ويتبادل“حزب الله” وإسرائيل القصف عبر الحدود، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب“جبهة إسناد لغزة إثر اندلاع الحرب الاسرائيلية على غزة.
وكثّفت اسرائيل غاراتها، يوم أمس السبت، على أهداف لحزب الله ، بعد غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن استشهاد أكثر من 45 شخصاً، بينهم اثنان من مسؤوليه العسكريين البارزين في حزب الله، وعدد من قياديي وحدة النخبة فيه، في تصعيد يجدد المخاوف من اتساع نطاق النزاع بين الطرفين.
وقال الجيش الاسرائيلي، في بيان اليوم الأحد:“تمّ رصد عبور قرابة 85 مقذوفاً من لبنان الى أراضي إسرائيل”، بعيد السادسة صباحاً (03,00 ت غ)، في حين تمّ إطلاق“قرابة 20 مقذوفاً” في دفعة سابقة، قرابة الساعة الخامسة.
كذلك، أفاد الجيش بأن صواريخ أُطلقت خلال الليل.
وقال المتحدث باسم الجيش
الاسرائيلي نداف شوشاني لوكالة فرانس برس:“اضطر مئات الآلاف من الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء شمال إسرائيل”.
وقالت هيئة إسعاف“نجمة داود الحمراء”، في بيان، إنّ أربعة أشخاص أصيبوا بشظايا، ثلاثة منهم في منطقة مدينة حيفا.
وفي ظل هذه الإطلاقات الصاروخية، اتخذت السلطات الإسرائيلية قراراً بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في مناطق الشمال حتى مساء الإثنين.
وقالت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إنه لن يسمح بعقد الأنشطة التعليمية في جميع أنحاء الشمال حتى الساعة السادسة مساء الإثنين (15,00 ت غ)، ما يؤثر على“مئات آلاف الأطفال”، وفقاً لشوشاني.
وقال أحد السكان، ويدعى باتريس وولف، ويعمل في الصناعات الطبية:“في حيفا، أغلقت العديد من المدارس... والمكاتب فارغة”.
أضاف أن هناك“ضغوطاً متزايدة” متبادلة بين إسرائيل والحزب.
وفي أعقاب إطلاق الصواريخ، الأحد، أعلن الجيش شنّ غارات جديدة على أهداف لـ“حزب الله” في جنوب لبنان.
وكرر شوشاني، الأحد، التأكيد أن الجيش الاسرائيلي قصف، السبت، مجموعة من الأهداف، معظمها“قاذفات صواريخ وفوهات إطلاق”، مشيراً الى أن الغارات الإسرائيلية كانت تهدف إلى“منع هجوم أوسع” من الحزب.
وكان الجيش الاسرائيلي قد أكد، في بيان سابق، أن الصواريخ تسبّبت في اشتعال الحرائق.
الى ذلك، أشار الجيش الاسرائيلي، في بيان، إلى“اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق من دون وقوع إصابات”، مؤكداً أنهما“لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية”.
وأشار مسؤولون إسرائيليون، هذا الأسبوع، إلى نقل تركيز العمليات العسكرية من قطاع غزة، الى شمال اسرائيل، الذي يشهد تبادلاً شبه يومي للقصف مع“حزب الله” منذ أكثر من 11 شهراً.
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