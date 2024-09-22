الجيش الإسرائيلي يعلن احتماء مئات الآلاف في الملاجئ بسبب صواريخ“حزب الله”

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان،اليوم الأحد، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، ما دفع“مئات الآلاف” من الإسرائيليين للاحتماء في الملاجئ، وإغلاق المدارس في الشمال، بعد ساعات من توجيهها ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لـ“حزب الله” في جنوب لبنان.

ويتبادل“حزب الله” وإسرائيل القصف عبر الحدود، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب“جبهة إسناد لغزة إثر اندلاع الحرب الاسرائيلية على غزة.

وكثّفت اسرائيل غاراتها، يوم أمس السبت، على أهداف لحزب الله ، بعد غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن استشهاد أكثر من 45 شخصاً، بينهم اثنان من مسؤوليه العسكريين البارزين في حزب الله، وعدد من قياديي وحدة النخبة فيه، في تصعيد يجدد المخاوف من اتساع نطاق النزاع بين الطرفين.

وقال الجيش الاسرائيلي، في بيان اليوم الأحد:“تمّ رصد عبور قرابة 85 مقذوفاً من لبنان الى أراضي إسرائيل”، بعيد السادسة صباحاً (03,00 ت غ)، في حين تمّ إطلاق“قرابة 20 مقذوفاً” في دفعة سابقة، قرابة الساعة الخامسة.

كذلك، أفاد الجيش بأن صواريخ أُطلقت خلال الليل.

وقال المتحدث باسم الجيش

الاسرائيلي نداف شوشاني لوكالة فرانس برس:“اضطر مئات الآلاف من الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء شمال إسرائيل”.

وقالت هيئة إسعاف“نجمة داود الحمراء”، في بيان، إنّ أربعة أشخاص أصيبوا بشظايا، ثلاثة منهم في منطقة مدينة حيفا.

وفي ظل هذه الإطلاقات الصاروخية، اتخذت السلطات الإسرائيلية قراراً بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في مناطق الشمال حتى مساء الإثنين.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إنه لن يسمح بعقد الأنشطة التعليمية في جميع أنحاء الشمال حتى الساعة السادسة مساء الإثنين (15,00 ت غ)، ما يؤثر على“مئات آلاف الأطفال”، وفقاً لشوشاني.

وقال أحد السكان، ويدعى باتريس وولف، ويعمل في الصناعات الطبية:“في حيفا، أغلقت العديد من المدارس... والمكاتب فارغة”.

أضاف أن هناك“ضغوطاً متزايدة” متبادلة بين إسرائيل والحزب.

وفي أعقاب إطلاق الصواريخ، الأحد، أعلن الجيش شنّ غارات جديدة على أهداف لـ“حزب الله” في جنوب لبنان.

وكرر شوشاني، الأحد، التأكيد أن الجيش الاسرائيلي قصف، السبت، مجموعة من الأهداف، معظمها“قاذفات صواريخ وفوهات إطلاق”، مشيراً الى أن الغارات الإسرائيلية كانت تهدف إلى“منع هجوم أوسع” من الحزب.

وكان الجيش الاسرائيلي قد أكد، في بيان سابق، أن الصواريخ تسبّبت في اشتعال الحرائق.

الى ذلك، أشار الجيش الاسرائيلي، في بيان، إلى“اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق من دون وقوع إصابات”، مؤكداً أنهما“لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية”.

وأشار مسؤولون إسرائيليون، هذا الأسبوع، إلى نقل تركيز العمليات العسكرية من قطاع غزة، الى شمال اسرائيل، الذي يشهد تبادلاً شبه يومي للقصف مع“حزب الله” منذ أكثر من 11 شهراً.