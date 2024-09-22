الغارديان: نتنياهو قد يتحول من منبوذ إلى هارب دولي

MENAFN - Palestine News ) لندن / PNN- اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أنه في حال اتخذت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا مفاجئًا هذا الأسبوع باتهام بارتكاب جرائم حرب في غزة، فإن ذلك سيشكل إحراجًا إضافيًا له مع تحوله من شخص "منبوذ" إلى "هارب دولي".

واستذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أنه قبل عام واحد جاء نتنياهو إلى

الأمم المتحدة حاملاً رؤية حول "شرق أوسط جديد"، ترتكز على العلاقات المتنامية بين إسرائيل وشركائها في المنطقة.

والآن أصبح نتنياهو على وشك إشعال تصعيد كبير ضد "حزب الله"، متجاهلًا دعوات حلفائه إلى ضبط النفس بشأن حرب غزة، ومتحديًا الانتقادات التي تتهمه بالمماطلة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار المؤقت، وفق الصحيفة.

ولفتت "الغارديان" إلى أن "من المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظهور من المؤكد أنه سيؤدي إلى انسحابات واحتجاجات في شوارع وسط مانهاتن".

وأرجأ نتنياهو وصوله إلى الولايات المتحدة، يوماً واحداً على الأقل، مع تصاعد التوترات مع لبنان، بعد عملية معقدة لتفجير آلاف أجهزة النداء والاتصال اللاسلكية التي يستخدمها "حزب الله" والتي قد تشير إلى بداية حرب أوسع في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، قد توفر رحلة نتنياهو إلى نيويورك فرصة له لتقييم الدعم للتصعيد في لبنان، أو إبلاغ جو بايدن وحلفاء آخرين بأنه اتخذ قراره، ولن يتراجع عن حرب أوسع نطاقًا.

وتأتي رحلة نتنياهو إلى الأمم المتحدة بعد عام من إراقة الدماء في غزة، التي خلّفت أكثر من 41 ألف شهيد، ودفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في إصدار أوامر اعتقال بحقه.

وكانت آخر زيارة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة في يوليو/ تموز، عندما ألقى كلمة في جلسة مشتركة صاخبة في الكونغرس، ووعد "بالنصر الكامل" في حربه ضد حركة "حماس"، وسخر من المتظاهرين ضد ظهوره في مبنى الكونغرس الأمريكي، ووصفهم بأنهم "أغبياء".

وختمت "الغارديان" بالقول: "يبقى أن نرى ما إذا كان نتنياهو مستعدًا لاتخاذ خطوة أخرى نحو الهاوية، حيث ما زال من غير الواضح ما إذا كان مستعدًا للتصعيد، بما في ذلك إطلاق عملية برية، وقد وعد كل من "حزب الله" وإيران الداعمة له بالانتقام للضربات الأخيرة".

