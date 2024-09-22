نتنياهو: حزب الله تلقى ضربات لم يكن يتصورها وسنعيد الأمن للشمال

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أكد رئيس وزراء الاحتلل بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل وجهت ضربات "لحزب الله" اللبنانية، في الأيام الماضية، بطرق لم تكن تتصورها.

وقال نتنياهو: "وجّهنا في الأيام القليلة الماضية لحزب الله سلسلة من الضربات لا يمكن تصورها، إذا لم يفهم حزب الله الرسالة بعد، فأنا أعدكم بأنه سيفهمها".

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه: "نحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم وسنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت: "سنواصل العمليات ضد حزب الله، حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بسلام".

وأشار غالانت، الذي يقود جبهات الحرب على وقع الخلافات مع نتنياهو، إلى أن "حزب الله" بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية.