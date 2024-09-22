نتنياهو: حزب الله تلقى ضربات لم يكن يتصورها وسنعيد الأمن للشمال

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أكد رئيس وزراء الاحتلل بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل وجهت ضربات "لحزب الله" اللبنانية، في الأيام الماضية، بطرق لم تكن تتصورها.
وقال نتنياهو: "وجّهنا في الأيام القليلة الماضية لحزب الله سلسلة من الضربات لا يمكن تصورها، إذا لم يفهم حزب الله الرسالة بعد، فأنا أعدكم بأنه سيفهمها".
وأضاف في بيان صادر عن مكتبه: "نحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم وسنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن".
بدوره، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت: "سنواصل العمليات ضد حزب الله، حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بسلام".
وأشار غالانت، الذي يقود جبهات الحرب على وقع الخلافات مع نتنياهو، إلى أن "حزب الله" بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية.
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