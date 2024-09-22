حزب الشعب ينعى المناضل والقائد الوطني الرفيق نـعـيـم الأشـهـب

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- نعى حزب الشعب الفلسطيني، ممثلا في الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، المناضل الكبير والقائد الوطني الرفيق نـعـيـم عـبـاس الأشـهـب "أبو بشار"، أحد رواد الحركة الوطنية والشيوعية في فلسطين، ومؤسسي حزب الشعب الفلسطيني، وعضو مكتبه السياسي الأسبق، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الحزب في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن الأشهب توفي أمس السبت في العاصمة التشيكية براغ، عن عمر ناهز الـ95 عاما، وذلك بعد عقود طويلة حافلة بالنضال والتضحية والصمود، كان خلالها متمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، ومدافعا صلبا عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية لجماهير شعبنا.
وأعرب الحزب وقيادته عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الرفيق الراحل "أبو بشار" ولزوجته المناضلة الرفيقة أم بشار، ولأبنائه ولآل الأشهب داخل وخارج الوطن.
وأوضح أن الرفيق الراحل "أبو بشار" كان متمسكا بهوية الحزب الفكرية وبرؤيته السياسية التي جسدتها نضالات الرفاق والرفيقات في كل أماكن تواجدهم التي تشتت مع النكبة، وفي كل ميادين ومحطات الكفاح الوطني، دون أن تنحرف البوصلة للحظة من اللحظات عن هدفهم النضالي والاجتماعي والديمقراطي.
ونعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، القائد الوطني الكبير نعيم عباس الأشهب عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأحد رواد الحركة الوطنية الفلسطينية، وأحد مؤسسي حزب الشعب، بعد حياة نضالية مليئة بالعطاء والتضحية والصمود.
وقال فتوح إن الراحل كان من أشد المناضلين المتمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، وكان مدافعا صلبا عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية للشعب الفلسطيني.
وتقدم باسم أعضاء المجلس المركزي كافة بأحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل إلى أسرة الفقيد وآل الأشهب جميعا، ولأبناء حزب الشعب ولأبناء شعبنا الفلسطيني كافة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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