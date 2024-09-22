حزب الشعب ينعى المناضل والقائد الوطني الرفيق نـعـيـم الأشـهـب

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- نعى حزب الشعب الفلسطيني، ممثلا في الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، المناضل الكبير والقائد الوطني الرفيق نـعـيـم عـبـاس الأشـهـب "أبو بشار"، أحد رواد الحركة الوطنية والشيوعية في فلسطين، ومؤسسي حزب الشعب الفلسطيني، وعضو مكتبه السياسي الأسبق، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الحزب في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن الأشهب توفي أمس السبت في العاصمة التشيكية براغ، عن عمر ناهز الـ95 عاما، وذلك بعد عقود طويلة حافلة بالنضال والتضحية والصمود، كان خلالها متمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، ومدافعا صلبا عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية لجماهير شعبنا.

وأعرب الحزب وقيادته عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الرفيق الراحل "أبو بشار" ولزوجته المناضلة الرفيقة أم بشار، ولأبنائه ولآل الأشهب داخل وخارج الوطن.

وأوضح أن الرفيق الراحل "أبو بشار" كان متمسكا بهوية الحزب الفكرية وبرؤيته السياسية التي جسدتها نضالات الرفاق والرفيقات في كل أماكن تواجدهم التي تشتت مع النكبة، وفي كل ميادين ومحطات الكفاح الوطني، دون أن تنحرف البوصلة للحظة من اللحظات عن هدفهم النضالي والاجتماعي والديمقراطي.

ونعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، القائد الوطني الكبير نعيم عباس الأشهب عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأحد رواد الحركة الوطنية الفلسطينية، وأحد مؤسسي حزب الشعب، بعد حياة نضالية مليئة بالعطاء والتضحية والصمود.

وقال فتوح إن الراحل كان من أشد المناضلين المتمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، وكان مدافعا صلبا عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية للشعب الفلسطيني.

وتقدم باسم أعضاء المجلس المركزي كافة بأحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل إلى أسرة الفقيد وآل الأشهب جميعا، ولأبناء حزب الشعب ولأبناء شعبنا الفلسطيني كافة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.