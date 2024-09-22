المفتي الجعفري اللبناني: ما ينتظر إسرائيل ترسانة ومفاجآت لا سابق لها بتاريخ الحروب

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- أكد المفتي الجعفري اللبناني أحمد قبلان، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين يضع إسرائيل بقلب أكبر“كارثة تاريخية”، مشيراً إلى أن“ما ينتظر إسرائيل ترسانة ومفاجآت لا سابق لها بتاريخ الحروب”.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، عن قبلان قوله إن“الشر لا يدفعه إلا الشر، والقوة بالقوة، والقتال الحق ضرورة دنيا ودين لقطع يد الشر والطغيان، والآتي أعظم، ونتنياهو يضع إسرائيل بقلب أكبر كارثة تاريخية، والمنطقة برميل بارود، والمحور كله على أهبة الاستعداد”.

وأضاف أن“إسرائيل مطوقة بترسانة ونار لا سابق لها على الإطلاق، ومن يكتب التاريخ المقاومة ومحورها وليس واشنطن ونفاقها وغدرها وطغيانها”.

وأكد أن“ما ينتظر إسرائيل أكبر خراب على الإطلاق، وأي حماقة كبيرة يرتكبها نتنياهو سيجد قوة الرضوان بالجليل وسط قتال ودمار ونار لم تعرفها إسرائيل من قبل، وزمن التهويل انتهى ولحظة التاريخ بدأت، ولا وقف للنار دون وقف النار بغزة، وما ينتظر إسرائيل ترسانة ومفاجآت لا سابق لها بتاريخ الحروب”.

وأشار إلى أن“المغلوب بهذه الحرب الشر وأهله، لا الخير وأهله، والمقاومة تخيف ولا تخاف، ولا يجوز المساواة بين الخير والشر، والدفاع عن المعذبين أكبر

مطالب الرب، وقيمة الأديان من نصرة المظلومين المضطهدين لا ترك الطغاة الجزارين فوق رقاب الضعفاء المعذبين”.