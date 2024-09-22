المفتي الجعفري اللبناني: ما ينتظر إسرائيل ترسانة ومفاجآت لا سابق لها بتاريخ الحروب

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN- أكد المفتي الجعفري اللبناني أحمد قبلان، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
يضع إسرائيل بقلب أكبر“كارثة تاريخية”، مشيراً إلى أن“ما ينتظر إسرائيل ترسانة ومفاجآت لا سابق لها بتاريخ الحروب”.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، عن قبلان قوله إن“الشر لا يدفعه إلا الشر، والقوة بالقوة، والقتال الحق ضرورة دنيا ودين لقطع يد الشر والطغيان، والآتي أعظم، ونتنياهو يضع إسرائيل بقلب أكبر كارثة تاريخية، والمنطقة برميل بارود، والمحور كله على أهبة الاستعداد”.
وأضاف أن“إسرائيل مطوقة بترسانة صواريخ ونار لا سابق لها على الإطلاق، ومن يكتب التاريخ المقاومة ومحورها وليس واشنطن ونفاقها وغدرها وطغيانها”.
وأكد أن“ما ينتظر إسرائيل أكبر خراب على الإطلاق، وأي حماقة كبيرة يرتكبها نتنياهو سيجد قوة الرضوان بالجليل وسط قتال ودمار ونار لم تعرفها إسرائيل من قبل، وزمن التهويل انتهى ولحظة التاريخ بدأت، ولا وقف للنار دون وقف النار بغزة، وما ينتظر إسرائيل ترسانة ومفاجآت لا سابق لها بتاريخ الحروب”.
وأشار إلى أن“المغلوب بهذه الحرب الشر وأهله، لا الخير وأهله، والمقاومة تخيف ولا تخاف، ولا يجوز المساواة بين الخير والشر، والدفاع عن المعذبين أكبر
مطالب الرب، وقيمة الأديان من نصرة المظلومين المضطهدين لا ترك الطغاة الجزارين فوق رقاب الضعفاء المعذبين”.
MENAFN22092024000205011050ID1108700946
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.