النائب العام ووزير الحكم المحلي يبحثان التعاون بمجال توثيق جرائم الاحتلال والمستعمرين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، مع وزير
الحكم المحلي سامي حجاوي، تعزيز التعاون في مجال رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.
وأبدى الخطيب استعداد النيابة العامة العمل والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في تقصي جرائم الاحتلال والتعاون على كافة الأصعدة لتوفير جميع ما يلزم لتوثيق هذه الجرائم الموصوفة وحصر الأضرار الناتجة عنها.
بدوره، أشار حجاوي إلى أن هذا اللقاء يجسد الدور التكاملي بين الجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار التنسيق المباشر مع النيابة العامة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
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