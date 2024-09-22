النائب العام ووزير الحكم المحلي يبحثان التعاون بمجال توثيق جرائم الاحتلال والمستعمرين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، مع الحكم المحلي سامي حجاوي، تعزيز التعاون في مجال رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

وأبدى الخطيب استعداد النيابة العامة العمل والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في تقصي جرائم الاحتلال والتعاون على كافة الأصعدة لتوفير جميع ما يلزم لتوثيق هذه الجرائم الموصوفة وحصر الأضرار الناتجة عنها.

بدوره، أشار حجاوي إلى أن هذا اللقاء يجسد الدور التكاملي بين الجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار التنسيق المباشر مع النيابة العامة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.