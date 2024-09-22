Sunday, 22 September 2024 02:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة طمون

9/22/2024 7:13:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جهاد محمود أبو خضر (56 عاما)، خلال مروره على حاجز بوابة عاطوف شرق طوباس.

MENAFN22092024000205011050ID1108700944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث