قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة طمون
التاريخ
9/22/2024 7:13:51 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طوباس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة طمون جنوب شرق طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جهاد محمود أبو خضر (56 عاما)، خلال مروره على حاجز بوابة عاطوف شرق طوباس.
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