ريفر بليت يهزم بوكا جونيورز في عقر داره بالدوري الأرجنتيني

اقتنص ريفر بليت فوزا غاليا من ملعب مضيفه بوكا جونيورز 1 /صفر مساء السبت في الجولة الخامسة عشرة من الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز نيولز أولد بويز على ضيفه تيجري 1 /صفر و باراكاس سنترال على مضيفه انيستتوتو 1 /صفر وتعادل ديفينسا خوستيكا مع ضيفه سان لورينزو سلبيا.

وعلى ملعب لابوموبونيرا، تقمص مانويل لانزيني دور البطولة وسجل هدف الفوز لريفر بليت في الدقيقة 20 في الوقت الذي أنهى فيه بوكا جونيورز المباراة بعشرة لاعبين لطرد كريستيان ليما في اللحظات الأخيرة.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن بوكا جونيورز صاحب المركز الحادي عشر.