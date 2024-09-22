المستشفيات في شمال إسرائيل تنقل المرضى إلى مخبأ تحت الأرض

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أنه في ظل تزايد الهجمات الصاروخية عبر الحدود من لبنان، تلقت المستشفيات في شمال إسرائيل تعليمات بنقل المرضى إلى مخابئ.

وأعلن رامبام في حيفا، أكبر مستشفى في المنطقة أنه سوف يبدأ في المرضى إلى مستشفى الطوارئ

التابع لها تحت الأرض، وذلك بعد تلقى تعليمات من الجيش.

ووفقا لموقع المستشفى على الانترنت فقد تم بناء ما يسمى بـ"المستشفى المخبأ" المقام تحت الأرض خلال عام 2014، ويقع على عمق أكثر من 16 مترا تحت الأرض، ويمكن أن يستقبل ما يصل إلى 1400 مريض، من الجنود والمدنيين.

كما أن مبنى المستشفى الذي عادة ما يتم استخدامه كمرآب للسيارات، محصن ضد الهجمات البيولوجية والكيماوية.

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