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نتانياهو: وجهنا ضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها وعليه أن يفهم الرسالة

9/22/2024 7:13:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن إسرائيل وجّهت "سلسلة من الضربات لحزب الله"، مؤكدا "تصميمها" على إعادة السكان الذين نزحوا من مناطقها الشمالية الحدودية مع لبنان منذ بدء النزاع الراهن مع الحزب قبل نحو عام.

وقال نتانياهو في بيان: "وجهنا في الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها أبدا. اذا لم يكن حزب الله قد فهم الرسالة، فأنا أؤكد لكم أنه سيفهم الرسالة" بعد هذه الضربات.

وشدد على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تتساهل مع الهجمات على مواطنيها وعلى مدنها. نحن، دولة إسرائيل، لن نتساهل مع ذلك أيضا".

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