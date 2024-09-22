نتانياهو: وجهنا ضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها وعليه أن يفهم الرسالة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن إسرائيل وجّهت "سلسلة من الضربات لحزب الله"، مؤكدا "تصميمها" على إعادة السكان الذين نزحوا من مناطقها الشمالية الحدودية مع لبنان منذ بدء النزاع الراهن مع الحزب قبل نحو عام.
وقال نتانياهو في بيان: "وجهنا في الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها أبدا. اذا لم يكن حزب الله قد فهم الرسالة، فأنا أؤكد لكم أنه سيفهم الرسالة" بعد هذه الضربات.
وشدد على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تتساهل مع الهجمات على مواطنيها وعلى مدنها. نحن، دولة إسرائيل، لن نتساهل مع ذلك أيضا".
MENAFN22092024000110011019ID1108700941
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.