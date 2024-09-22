بدر وشوق المسكري أول الحاصلين على رخصة لمزاولة مهنة الإرشاد الثقافي والسياحي في أبوظبي من أصحاب الهمم

بالتعاون مع متحف زايد الوطني في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تم مؤخراً إطلاق برنامج تدريبي شامل ومكثف يهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من فئة الصم وتدريبهم على تقديم جولات إرشادية تلبي أعلى المعايير العالمية.

وحصل بدر المسكري وشوق المسكري على الرخصة الرسمية الأولى من نوعها لمزاولة مهنة الإرشاد الثقافي والسياحي في أبوظبي، ليكونا بذلك أول مرشدين سياحيين يُقدمان جولات ميدانية وورش عمل بلغة الإشارة.

ويندرج هذا البرنامج الذي تم تنظيمه من خلال التعاون المشترك بين مؤسسة زايد العليا والمتحف ضمن جهود الجهتين المجتمعية لدمج أصحاب الهمم في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مجتمع أكثر شمولية وتمكيناً.

وشمل البرنامج الذي انطلق مطلع العام 2024 تدريباً نظرياً وعملياً يغطي كافة جوانب عمل الإرشاد الثقافي والسياحي، من التعرف على أبرز المعالم والمواقع التاريخية والثقافية في الإمارة إلى جانب تطوير مهارات التواصل وخدمة العملاء لديهم.

وفي هذا السياق، قالت السيدة سميرة سالم التميمي، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة والمنسق العام للشراكة بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومتحف زايد الوطني: "نفخر بهذا الإنجاز الذي يعد علامة فارقة في مسيرة تمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات. حصول أصحاب الهمم من فئة الصم على رخصة الإرشاد السياحي هو تجسيد لروح الإرادة والتحدي التي يمتازون بها، وهو دليل على التزامنا في مؤسسة زايد العليا بتقديم كل الدعم الممكن لهم لفتح آفاق جديدة في حياتهم العملية والمهنية. نؤكد على أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتوفير فرص متكافئة لأصحاب الهمم ليكونوا جزءاً فعالاً في المجتمع، وتعزيز مكانتهم في سوق العمل وفق أعلى المعايير الدولية."

وفي هذا الإطار، قالت آمنة الحمادي، رئيس وحدة إشراك الجمهور في متحف زايد الوطني: "يندرج هذا البرنامج في إطار جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومتحف زايد الوطني المجتمعية لتعزيز الشمولية وتمكين جميع أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وشرائحهم من خلال تطوير مبادرات وأنشطة تفاعلية. ومع حصول بدر وشوق المسكري على أول رخصة لمزاولة مهنة الإرشاد الثقافي والسياحي نكون رسمياً أول مؤسسة ثقافية تقدم جولات وورش عمل بلغة الإشارة من قبل أصحاب الهمم من فئة الصم. ونحن إذ نهنئهما على هذا الإنجاز فإننا نتطلع للعمل معهما قريباً."

وتمحور البرنامج التدريبي حول عدة مواضيع رئيسية من أبرزها، ثقافة أبوظبي وتراثها الغني وتاريخها العريق وإرثها، بالإضافة إلى إطلاعهما على جوانب رئيسية من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وقيمه وحكمته، وتعزيز معرفتهما بعادات وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة.

شمل التدريب أيضاً على زيارات ميدانية لأهم المعالم الثقافية والسياحية في الإمارة، مثل قصر الوطن وجامع الشيخ زايد الكبير، بالإضافة إلى جولات تعريفية للمواقع المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، وتضمن البرنامج تدريبات عملية لإدارة الحشود والتعامل مع المواقف الطارئة، إلى جانب تطوير مهارات المشاركين على تقديم العروض والتواصل مع الزوار بطريقة احترافية.

وبعد اجتيازهما كافة مراحل التدريب النظري والعملي بنجاح، نجح بدر وشوق المسكري في تأدية جولات إرشادية متميزة أمام لجنة من الخبراء المختصين في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومتحف زايد الوطني، واجتازا كافة التقييمات بجدارة.