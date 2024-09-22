4 جهات تدعم مبادرة «لوحة أبوظبي» لتجميل العاصمة

أعلنت دائرة البلديات والنقل ومؤسسة ((مبادلة))؛ ذراع المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الخيرية والمجتمعية لشركة مبادلة للاستثمار، بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية ـ ((معاً))، ودائرة والمعرفة في أبوظبي، عن تضافر الجهود ضمن إطار مبادرة ((لوحة أبوظبي)) التابعة لدائرة البلديات والنقل بالشكل الذي يهدف إلى إثراء المظهر العام للعاصمة.

ويتضمن المشروع الجديد أعمالاً فنية تُعرض على استراحات سائقي دراجات التوصيل، إضافة إلى الجداريات الفنية في مختلف الأماكن العامة، والمناطق المخصصة لعبور المشاة، وصناديق الخدمة في منطقة ربدان وغيرها من المواقع في مختلف أنحاء الإمارة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية وجمالية الأماكن العامة في أبوظبي والاحتفاء بثقافة دولة الإمارات وتراثها الأصيل، من خلال إضافة اللمسة الفنية للمواهب المحلية على البنية التحتية للإمارة.

وقال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: إن الشراكة مع مؤسسة مبادلة ودائرة التعليم والمعرفة، تستهدف تعزيز جمالية المساحات العامة في مدينتنا من خلال إضفاء اللمسة الفنية على البنية التحتية مما يسهم في إنشاء المزيد من المساحات العامة الجميلة والنابضة بالحياة، التي تعكس قيم مجتمعنا وموروثنا الثقافي والفني الغنيّ عبر مبادرة ((لوحة أبوظبي)).

وأشار حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار إلى أهمية تعزيز جمالية المظهر العام في أبوظبي من خلال هذه المبادرة التي تهدف إلى تزيين الإمارة باللوحات الفنية التي تؤكد على الاهتمام بالفنون والدعم المتواصل للمواهب الفنية المحلية ومقدمي الخدمات. وقال منصور أحمد الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: إن المبادرة المؤثرة تعكس الالتزام المستمر بتعزيز الحياة الثقافية في أبوظبي، وتعريف الجميع على ملامح تراثها الأصيل.