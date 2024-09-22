أنشيلوتي معلقاً على فوز ريال مدريد على إسبانيول بالأربعة: كانت مباراة «روك أند رول»



أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي عن سعادته البالغة بالفوز العريض الذي حقق فريقه على ضيفه إسبانيول مساء السبت في الجولة السادسة من الإسباني.

وقلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه إسبانيول وهزمه بنتيجة 4 / 1 .

ولم يهتز الفريق المدريدي بتأخره في النتيجة بهدف ذاتي سجله حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا بالخطأ في مرماه بعد مرور 54 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأمطر ريال مدريد مرمى منافسه بأربعة أهداف وكانت نقطة التحول في مشاركة البرازيلي فينيسيوس من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 54.

وأدرك الريال التعادل بهدف داني كارفاخال في الدقيقة 58، وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد تمريرة من فينيسيوس

جونيور الذي عاد وسجل الهدف

الثالث في الدقيقة 78.

واختتم كيليان مبابي رباعية ريال مدريد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما تلقى إسبانيول خسارته الثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

وأوضح المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي "كانت مباراة جيدة، بدأنا بشكل جيد واستجبنا جيداً بعد هدف إسبانيول، كانت مباراة متكاملة ولعبنا بشكل أفضل، بإيقاع أكبر وحصلنا على فرص أكثر، أنا سعيد".

وأضاف "في الشوط الأول لمسنا الكرة كثيراً لأن إسبانيول أحكم اغلاق الدفاع، قدمنا أداءً جيدا، كان الشوط الثاني جيداً لأن المساحات انفتحت وكانت مباراة روك أند رول".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "لعبنا بسرعة أكبر في الهجوم ولمسنا الكرة بسرعة أكبر وبتحركات أفضل، ليس لدينا مهاجم في مركز ثابت، وفي الهدف الثاني، شارك رودريغو وبيلينغهام بفاعلية كبيرة، التنقل السريع سلاح مهم، تلك موارد يجب ان نمتلكها، دافعنا بشكل جيد وكان الضغط بعد خسارة الكرة جيداً أيضاً، حصلنا على فرص كثيرة ونحن سعداء شيئاً فشيئاً نصل إلى أفضل نسخة من أنفسنا".

وأوضح أنشيلوتي "هناك حقيقة واحدة يجب تسليط الضوء عليها وهي أننا سجلنا هدفاً واحداً فقط في الشوط الأول، حافظنا على سجلنا خالياً من الهزائم في 38 مباراة متتالية في المسابقة وهذا رقم جيد يؤكد ان الفريق قدم ويقدم أداءً جيداً وسيواصل تقديم أداء جيد للغاية".

وأكد أنشيلوتي أن إصابة داني كارفاخال ليست بالغة، وأشار إلى أن جود بيلينغهام يعاني مشكلة في الكتف وسيتم تقييم حالته اليوم الأحد.

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن نجم وسطه المخضرم لوكا مودريتش، وقال ""إنه ضمان بالنسبة لي، سواء لعب من الدقيقة الأولى أو دخل بديلاً في الدقيقة 70، لطالما غيّر ديناميكيات المباراة. إنه يلعب على أعلى مستوى".

وأكد أنشيلوتي أن أوريلين تشواميني "يمكنه اللعب كقلب دفاع، لديه بنية مناسبة وقدرة على قراءة اللعب بشكل جيد، ورغم ذلك، فهو لاعب محور مذهل".

وأشار إلى أن البرازيلي الصاعد إندريك "يتدرب بشكل جيد للغاية ويتمتع بجودة كبيرة، ولكن لدينا رودريغو وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ومن الضروري أن يتحلى بالصبر قليلاً".



