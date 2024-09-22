السوداني يضع رئيس اتحاد كتاب إيطاليا بصورة الإبادة الجماعية والثقافية التي تتعرض لها غزة

MENAFN - Palestine News ) روما / PNN - وضع الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، رئيس اتحاد كتاب إيطاليا الكاتب نتاله أنطونيو روسي، في صورة الإبادة الجماعية والثقافية التي يتعرض لها قطاع غزة، من تدمير البنية الثقافية والاغتيالات للكتاب والمفكرين والأكاديميين ورؤساء الجامعات، وتدمير دور النشر والمتاحف والجداريات والنصب التذكارية والأماكن التراثية.

وبحث السوداني خلال لقائه روسي، في المقر الرئيسي لاتحاد كتاب إيطاليا في العاصمة روما، بحضور رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض، والملحق الثقافي لسفارة دولة فلسطين في إيطاليا عودة عمارنة، ورئيس مؤسسة العدالة والحرية الشاعر سلفاتوره رونديلي، ضرورة تجديد الاتفاقية الثقافية الموقعة بين الاتحادين عام 2016.

وقال إن كتاب غزة ما زالوا يكتبون ملحمة الصمود في أشد اللحظات صعوبة وتعقيدا، دون مأوى وبلا ماء وكهرباء ومقومات عيش، وعلى الضمير العالمي أن يوقف الحرب والإجرام الاحتلالي، وما زالوا يوصلون إبداعهم في مقاومة حرب الإبادة والإلغاء.

وأضاف السوداني: يتعرض كتابنا للاعتقال ويوثقون معاناتهم بإصدارات أدبية وإبداعية في إصرار على المقاومة والحرية والحياة، ولا بد للكتاب في العالم الخروج عن صمتهم، موضحا أن الكتاب في العالم ينقسمون لثلاثة أقسام: مدافع بحق، ومرتبك وصامت بخجل، وغائب ومتوارٍ بشكل مريب ومعيب.

وطالب، بالانضمام للجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين لفضح رواية الاحتلال وأوهامه وأضاليله، مؤكدا أنه آن الأوان للكتاب في العالم لرفع صوتهم وتصويب ضمائرهم نحو فلسطين وعدالة قضيتها وثقافتها المقاومة، باعتبار فلسطين قضية سياسية وجمالية ونحن ندافع عن الحرية والجمال والإنسانية ضد الاحتلال وموته ودماره.

بدوره، أكد روسي تضامنه مع فلسطين وثقافتها وكتابها، قائلا: اتحاد كتاب إيطاليا يضم عشرة آلاف كاتب ومبدع وفنان كلهم مع فلسطين، وإذا كانت الحكومة الإيطالية اليمينية تدعم الاحتلال فالشعوب مع فلسطين، معربا عن استعداده والاتحاد للانضمام للجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين.

وجدد ترحيبه بتجديد اتفاقية التعاون مع اتحاد كتاب فلسطين وإنجازاته.

وتم التأكيد على إطلاق جائزة باسم شاعر إيطالي في فلسطين، وجائزة باسم شاعر فلسطيني في إيطاليا، تأسيسا على مبادرة اتحاد كتاب إيطاليا بإطلاق جائزة بوشكين في إيطاليا.

كما تم الاتفاق على مهرجان للسينما الفلسطينية في إيطاليا، ينظم بالتعاون مع اتحاد كتاب إيطاليا وسفارة دولة فلسطين.

وأكد عوض ضرورة وقوف مثقفي إيطاليا مع القضية الفلسطينية، ودعم الثقافة الفلسطينية في لحظة التدمير الشاملة التي تتعرض لها فلسطين في الضفة وغزة.

وشدد على أن الثقافة هي الجدار الأخير الذي يحافظ على المعاني الإنسانية والأخوية من التشويه، ولا بد من فضح رواية الاحتلال الكاذبة، مضيفا: تتعرض فلسطين لمجازر يومية أمام صمت العالم ما يتطلب أن تقف كل القوى الحية العالمية وأحرار العالم لنصرة فلسطين وفضح جرائم الاحتلال.

من جهته، عقّب الروائي عمارنة على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الثقافية وتحقيق التعاون المشترك بين المشهد الثقافي الإيطالي والفلسطيني بمد جسر تواصل بين الثقافة الفلسطينية والإيطالية، من خلال الوفود المتبادلة والترجمات والجوائز ومعارض الكتب والسينما والمؤتمرات.

وشدد على أهمية دعم وإسناد مثقفي غزة وفلسطين الذين يتعرضون لأبشع المجازر، وما زالوا يواصلون فعلهم الإبداعي في أسوأ الظروف، لأنهم يؤمنون بقوة الثقافة ويوثقون كل المجازر التي تسعى لحذف الثقافة الفلسطينية واغتيال فكرة فلسطين.

ونوه عمارنة إلى أن التظاهرات اليومية في إيطاليا تعبر عن الوجدان الشعبي الإيطالي الذي يقف مع فلسطين كما هو حال شعوب العالم كافة التي انتفضت ضد العدوان على شعبنا ليقولوا نعم لحرية الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية الاجتماع قام الشاعر السوداني بإهداء مجموعة من الروايات وكتب من الشعر الفلسطيني المترجم للغة الإيطالية لروسي.