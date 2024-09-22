محللون: إسرائيل لن تغامر بحرب برية وستزيد عملياتها القاسية ضد حزب الله

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - أكّد محللون سياسيون، أن إسرائيل ستستمر في عملياتها "القاسية" في الداخل اللبناني تجاه ""، بهدف تدمير ترسانته التسليحية، مع تصعيد عمليات اغتيالات قياداته في شتى المناطق.

ورأى المحللون أن إسرائيل تحقق أهدافًا مهمة بداية من تفجيرات "البيجر" و"الضاحية الجنوبية" الأخيرة، وصولًا إلى غارات تستهدف ترسانة ومنصات ومستودعات "حزب الله" في كافة النقاط بالداخل اللبناني.

ويقول المحلل السياسي اللبناني، ناصر عمر، إن إسرائيل وضعت "حزب الله" في أوضاع وعسكرية لا يستطيع التعامل معها حاليًا، ويحتاج مزيدًا من الوقت حتى يتجاوز الضربات الأخيرة.

ويعتقد عمر في حديث لـ"إرم نيوز"، أن تل أبيب و"حزب الله" لا يريدان حربًا شاملة، ولكنّ الأزمة القائمة متعلقة بكيفية تحجيم الردود من الجانبين، لا سيما أن هناك في الطرفين مساحات متروكة لقيادات عسكرية تقوم بعمليات قصف دون الرجوع المباشر إلى المعنيين".

وأشار إلى أن "هذه المساحات لا يمكن السيطرة عليها في حزب الله لتفكك وسائل الاتصال بعد عمليات (البيجر) الأخيرة، وإسرائيل التي حققت ما تراه مهمًا وقياسيًا، لديها قيادات عسكرية، تريد أن تستعرض قوتها باستمرار القصف وبقوة في داخل لبنان".

ويرى عمر أن إسرائيل ستستمر في عملياتها النوعية "القاسية" في الداخل اللبناني تجاه "حزب الله"، بهدف تدمير الترسانة التسليحية مع تصعيد عمليات الاغتيالات للقادة الميدانيين والعناصر العسكرية في شتى المناطق بين الجنوب والبقاع وصولًا إلى بيروت، لا سيما أن ما وصلت إليه من ضربات، تراه اسرائيل فرصة لن تتكرر لنزع أي مخالب للحزب، مع التهديدات الموجهة للمستوطنات الشمالية.

من جهته، يؤكد الباحث في العلاقات الدولية، أحمد ياسين، أن إسرائيل لن تذهب إلى أي مغامرة تحمل حربًا برية في الداخل اللبناني، حتى لو كانت قد مهدت الأرض والطريق لذلك، وتكرار ما حدث في 1982، أو في 2006، حتى تظل متمسكة بأوراق التفاوض التي تفرض بها شروطها في هذه الجبهة، وعدم تكلفتها اقتصاديًا.

ويوضح ياسين في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن حزب الله كان يعوّل على الدخول البري من جانب إسرائيل، وهو ما فهمته اسرائيل بالتزامن مع عدم الرغبة في مغامرة قد يكون لها ارتدادات في الداخل الإسرائيلي، في ظل ما جاءت به الحرب في غزة وأزمة الرهائن، فكان السعي إلى الضربات السيبرانية التي أظهرت مدى نجاحها بـ"أضعاف" مقارنة بأي غزو بري، بالإضافة إلى استمرار عمليات الاغتيالات للقادة بالشكل الذي تريده تل أبيب.

ويبين ياسين أن ما تسعى إليه اسرائيل بعد الوصول إلى هذه المرحلة هو الذهاب إلى أن يكون "حزب الله" مسلّمًا بأي شروط تفرض عليه، وضمان عدم وجود أي استهداف من الجنوب اللبناني عبر "حزب الله" للمستوطنات الإسرائيلية الشمالية.

وأردف أن إسرائيل لا تريد الحرب الواسعة التي تلوح بها، وتنفذ سياسة تكسير عظام، في ظل العمل على تبديد قوة "حزب الله" عبر الاغتيالات وضرب المنصات والقوى التسليحية ومستودعات ومخازن الأسلحة.