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الاحتلال يغلق حاجز مخيم شعفاط العسكري

9/22/2024 6:11:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من التنقل.

ويشكل الحاجز الضلع الرابع للجدار الذي يحيط ببلدة شعفاط والمخيم الذي أقيم على أطرافها وبلدة عناتا وما بينهما من أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، وإغلاقه يعني حصار وعزل المنطقة بالكامل.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجز عسكريا في حي المصرارة بالقدس المحتلة، وفرضت مخالفات على مركبات المواطنين.

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