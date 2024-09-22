الاحتلال يغلق حاجز مخيم شعفاط العسكري

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من التنقل.
ويشكل الحاجز الضلع الرابع للجدار الذي يحيط ببلدة شعفاط والمخيم الذي أقيم على أطرافها وبلدة عناتا وما بينهما من أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، وإغلاقه يعني حصار وعزل المنطقة بالكامل.
وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجز عسكريا في حي المصرارة بالقدس المحتلة، وفرضت مخالفات على مركبات المواطنين.
MENAFN22092024000205011050ID1108700891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.