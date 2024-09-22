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إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي الأونروا في مخيم الجلزون

9/22/2024 6:11:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- أصيب اليوم الأحد، العشرات من طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الجلزون شمال رام الله بالاختناق بالغاز السام.

وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين
على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.

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