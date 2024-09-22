إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي الأونروا في مخيم الجلزون

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أصيب اليوم الأحد، العشرات من طلبة مدارس
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الجلزون شمال رام الله بالاختناق بالغاز السام.
وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين
على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.
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