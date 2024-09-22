ألمانيا: الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد يتحول إلى حريق إقليمي

MENAFN - Palestine News ) برلين / PNN - حذرت ألمانيا من أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قد يتحول إلى "حريق إقليمي" وأن اندلاعه سيخلف دمارا كارثيا.

وأكدت المستشارية الألمانية،أمس السبت، تعليقا على التطورات الأخيرة في لبنان، بأن "الحكومة الألمانية تتابع بقلق عميق الصراعات المتصاعدة في لبنان وإصابة ومقتل العديد من المدنيين الأبرياء في الأيام الأخيرة".

وأشار البيان الذي نقلته وكالة "الأناضول" إلى أن شرائح واسعة من الشعب اللبناني تعيش في خوف ورعب بسبب صراع لا علاقة لهم به، مشددا على أن الصراع بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" يجب ألا يتحول إلى "حريق إقليمي".

وأوضح أن "ذلك سيكون له عواقب مروعة وطويلة الأمد على جميع شعوب المنطقة، والدمار الناجم عن مثل هذا الصراع سيكون كارثيا".

وتأتي تصريحات ألمانيا بالتوازي مع "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان و"حزب الله"، حيث أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع "حزب الله" لـ"مرحلة جديدة".

ومن أبرز ملامح هذا التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب تصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى بالعمق، وأخيرا استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، ما خلف 45 شهيدا و68 جريحا وعددا من المفقودين.