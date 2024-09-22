ألمانيا: الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد يتحول إلى حريق إقليمي

(MENAFN
- Palestine News Network
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برلين / PNN - حذرت ألمانيا من أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قد يتحول إلى "حريق إقليمي" وأن اندلاعه سيخلف دمارا كارثيا.
وأكدت المستشارية الألمانية،أمس السبت، تعليقا على التطورات الأخيرة في لبنان، بأن "الحكومة الألمانية تتابع بقلق عميق الصراعات المتصاعدة في لبنان وإصابة ومقتل العديد من المدنيين الأبرياء في الأيام الأخيرة".
وأشار البيان الذي نقلته وكالة "الأناضول" إلى أن شرائح واسعة من الشعب اللبناني تعيش في خوف ورعب بسبب صراع لا علاقة لهم به، مشددا على أن الصراع بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" يجب ألا يتحول إلى "حريق إقليمي".
وأوضح أن "ذلك سيكون له عواقب مروعة وطويلة الأمد على جميع شعوب المنطقة، والدمار الناجم عن مثل هذا الصراع سيكون كارثيا".
وتأتي تصريحات ألمانيا بالتوازي مع "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان و"حزب الله"، حيث أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع "حزب الله" لـ"مرحلة جديدة".
ومن أبرز ملامح هذا التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب تصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى بالعمق، وأخيرا استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، ما خلف 45 شهيدا و68 جريحا وعددا من المفقودين.
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