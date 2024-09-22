الحرس الثوري: إيران تخطط لرد ضد إسرائيل يفوق التوقعات

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN - قال مساعد قائدالإيراني لشؤون العمليات، اللواء محمد رضا نقدي، مساء السبت، إن بلاده تخطط لردٍّ ضد إسرائيل يفوق التوقعات.

وأضاف اللواء نقدي، في تصريح لوكالة أنباء "فارس نيوز"، أن "ردنا على إسرائيل سيكون فوق التوقعات، ويجب أن تنتهي هذه البلد".

وأكد أن "تسامح الشعوب انتهى مع إطلاق عدد قليل من الصواريخ ضد إسرائيل، ويجب أن تختفي إسرائيل، فلا سبيل أمام هذا النظام البشع إلا أن يختفي تمامًا من على وجه الأرض".

وجاء حديث اللواء نقدي ردًّا على سؤال حول الرد الإيراني على، بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في محل إقامته شمالي طهران، في 31 يوليو/ تموز الماضي.

وتوعد كبار المسؤولين في إيران، من بينهم المرشد علي خامنئي، والقادة في الحرس الثوري والجيش، بالرد والثأر لدماء هنية من إسرائيل.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قد توعد إسرائيل بـ"الزوال قريبًا"، واصفًا إياها بـ"الكيان السفاح"، وذلك من خلال رد"جبهة المقاومة" على هجماتها الأخيرة على لبنان، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

ووفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال سلامي: "العمل الإرهابي في لبنان تم، بلا ريب، من منطلق الإخفاق والإحباط، والهزائم المتتالية للكيان الإسرائيلي. وقريبًا سنشهد زوالاً كاملاً لهذا لكيان السفاح والمجرم، من خلال ردٍ ماحقٍ من جبهة المقاومة".



