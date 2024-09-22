الحرس الثوري: إيران تخطط لرد ضد إسرائيل يفوق التوقعات

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طهران / PNN - قال مساعد قائد
الإيراني لشؤون العمليات، اللواء محمد رضا نقدي، مساء السبت، إن بلاده تخطط لردٍّ ضد إسرائيل يفوق التوقعات.
وأضاف اللواء نقدي، في تصريح لوكالة أنباء "فارس نيوز"، أن "ردنا على إسرائيل سيكون فوق التوقعات، ويجب أن تنتهي هذه البلد".
وأكد أن "تسامح الشعوب انتهى مع إطلاق عدد قليل من الصواريخ ضد إسرائيل، ويجب أن تختفي إسرائيل، فلا سبيل أمام هذا النظام البشع إلا أن يختفي تمامًا من على وجه الأرض".
وجاء حديث اللواء نقدي ردًّا على سؤال حول الرد الإيراني على، بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في محل إقامته شمالي طهران، في 31 يوليو/ تموز الماضي.
وتوعد كبار المسؤولين في إيران، من بينهم المرشد علي خامنئي، والقادة في الحرس الثوري والجيش، بالرد والثأر لدماء هنية من إسرائيل.
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قد توعد إسرائيل بـ"الزوال قريبًا"، واصفًا إياها بـ"الكيان السفاح"، وذلك من خلال رد"جبهة المقاومة" على هجماتها الأخيرة على لبنان، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.
ووفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال سلامي: "العمل الإرهابي في لبنان تم، بلا ريب، من منطلق الإخفاق والإحباط، والهزائم المتتالية للكيان الإسرائيلي. وقريبًا سنشهد زوالاً كاملاً لهذا لكيان السفاح والمجرم، من خلال ردٍ ماحقٍ من جبهة المقاومة".
MENAFN22092024000205011050ID1108700888
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.