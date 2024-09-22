الذكاء الاصطناعي يقود الهواتف الذكية نحو جيل جديد

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN -الهواتف الذكية على وشك خوض تحول جذري بفضل الذكاء الاصطناعي ، الذي سيغير ليس فقط كيفية استخدامها، بل أيضًا طريقة تفاعلنا معها، وفي المستقبل القريب، ستصبح هذه الأجهزة أكثر ذكاءً وبديهية، ما يتيح تجربة استخدام أكثر انسيابية وفاعلية، ويحررنا من الانغماس في شاشاتها.

ويقول الخبراء إن شركات التكنولوجيا العملاقة تعمل اليوم على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستدفع الهواتف الذكية إلى عصر جديد قريبًا، وقد لا يبدو الذكاء الاصطناعي جديدًا كما هو اليوم، بل سيكون أداة أساسية في الهواتف.

نافذة أوسع على العالم

في المستقبل الذي ترسمه شركات صناعة الهواتف

، لن تكون كاميرا هاتفك مخصصة فقط لالتقاط الصور الشخصية أو توثيق الإنجازات، بل ستصبح نافذة أوسع على العالم من حولك، على سبيل المثال، ميزة الذكاء البصري القادمة من أبل هي مجرد مثال واحد على ذلك.

ستظل معظم الهواتف الذكية تبدو مشابهة للألواح الزجاجية والمعدنية التي نحملها اليوم، لكنها ستصبح أفضل في إظهار المعلومات التي نحتاجها فورًا؛ بدلاً من التنقل المستمر بين التطبيقات، قد تجد نفسك تتحدث ببساطة إلى هاتفك لإنجاز المهام؛ أو في سيناريو أفضل، قد تظهر لك شاشة هاتفك ما تحتاجه بالضبط، دون أن تطلب.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

مع انتشار الهواتف الذكية، أصبحت فكرة وجود كمبيوتر فائق في جيبك أقل إثارة؛ مما كانت عليه في السابق، رغم ابتكار

الهواتف القابلة للطي، إلا أنها لم تحقق حماسة كبيرة بين المستهلكين.

ولكن مع إطلاق "CHAT GPT" في أواخر عام 2022، رأى صانعو الهواتف فرصة جديدة لتبني الذكاء الاصطناعي لتطوير مسار جديد للهواتف الذكية. الموجة الأولى من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي تركزت على حالات استخدام محددة مثل تحرير الصور، تلخيص النصوص، أو ترجمة المحادثات.

ورغم أن هذه الأدوات قد تبدو متخصصة، إلا أنها جلبت تجربة جديدة كانت مفقودة في الهواتف، مثل القدرة على إنشاء صور من الصفر ببضع نقرات فقط. كما أن التطورات في الذكاء الاصطناعي التوليدي جعلت المساعدين الافتراضيين أكثر ذكاءً وقدرة على إجراء المحادثات.

ويشير الخبراء إلى أنه مع ازدياد ذكاء الهواتف وتحسن قدرتها على فهم نوايانا، سنعتمد على الشاشات بشكل أقل.

إمكانات كبيرة ومشاكل كبيرة

الوصول إلى هذا المستقبل لن يكون خاليًا من التحديات، فقد يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي تساؤلات جدية حول مدى جاهزيتنا لعالم تتيح فيه الأدوات التلاعب بالصور وإنشاءها بسهولة، مما قد يؤدي إلى محتوى مسيء أو مضلل.

ورغم أنه من السهل نسبيًا اكتشاف الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حاليًا، إلا أنه مع تحسن التكنولوجيا، قد لا يكون هذا هو الحال دائمًا.

ورغم أن الشركات تؤكد أن هذه الأدوات مخصصة للإبداع ومصممة لاحترام نوايا المستخدمين، إلا أنها قد تُستخدم لإنشاء محتوى غير لائق عندما يُطلب منها ذلك.



