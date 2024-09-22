دفنوها حية.. واكتشفوا ذلك بعد 3 أشهر.. ماذا حصل بتركيا؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعيش عائلة تركية حالة من الفرح والحزن، وذلك بعدما اكتشفوا أن المرأة التي توفيت قبل 3 أشهر وتم دفنها، مازالت على قيد الحياة.

وفي التفاصيل، تلقي عبد الرحمن سيران اتصالًا من دار رعاية مسنين في مدينة“غازي عنتاب” جنوب تركيا، يسأله عن قرابته بنزيلة في الدار تُدعى سارية سيران (79 عامًا)، ولماذا انقطعوا عن زيارتها منذ فترة.

وتوجه عبد الرحمن نحو دار المسنين فجأة، ليشاهد شقيقته على قيد الحياة فعلًا، وأنهم أخطأوا بهوية سيدة أخرى تم دفنها.

وكان الدار قد اتصل بعبد الرحمن قبل 3 أشهر، وأخبره أن أخته“سارية” قد تُوفيت، ووُضِعَت في تابوت تمهيدًا لإرسالها إلى“غازي عنتاب” حيث تقيم عائلتها.

وأكد“عبد الرحمن” أنه كان يشك بهوية السيدة التي دفنت، إذ أنها لا تشبه شقيقته، ولكن من حوله قالوا له إن التغيرات من الممكن أن تحدث.