دفنوها حية.. واكتشفوا ذلك بعد 3 أشهر.. ماذا حصل بتركيا؟

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعيش عائلة تركية حالة من الفرح والحزن، وذلك بعدما اكتشفوا أن المرأة التي توفيت قبل 3 أشهر وتم دفنها، مازالت على قيد الحياة.
وفي التفاصيل، تلقي عبد الرحمن سيران اتصالًا من دار رعاية مسنين في مدينة“غازي عنتاب” جنوب تركيا، يسأله عن قرابته بنزيلة في الدار تُدعى سارية سيران (79 عامًا)، ولماذا انقطعوا عن زيارتها منذ فترة.
وتوجه عبد الرحمن نحو دار المسنين فجأة، ليشاهد شقيقته على قيد الحياة فعلًا، وأنهم أخطأوا بهوية سيدة أخرى تم دفنها.
وكان الدار قد اتصل بعبد الرحمن قبل 3 أشهر، وأخبره أن أخته“سارية” قد تُوفيت، ووُضِعَت في تابوت تمهيدًا لإرسالها إلى“غازي عنتاب” حيث تقيم عائلتها.
وأكد“عبد الرحمن” أنه كان يشك بهوية السيدة التي دفنت، إذ أنها لا تشبه شقيقته، ولكن من حوله قالوا له إن التغيرات من الممكن أن تحدث.
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