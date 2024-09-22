محمد بن زايد.. زيارة تاريخية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأتي زیارة صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان رئیس الدولة، حفظه الله، أحد أھم الشخصیات تأثیراً في منطقة الشرق الأوسط، للولايات المتحدة الأمريكية، كزیارة تاریخیة كما یروج لھا الإعلام الأمریكي من قبل كبار السیاسیین في الرئاسة الأمریكیة.
إن تواجد رئیس الدولة في ھذا الوقت وفي خضم التطورات التي يشهدها العالم على الصعد والمستویات كافة، وتزامناً مع التطورات الإقلیمیة والأحداث المضطربة يأتي ليؤكد الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز أسس السلام، حيث سيناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله، مع الرئيس الأمریكي جو بایدن الملفات المشتركة، فدولة الإمارات تعتبر لاعباً رئیسياً ومؤثراً یدعم كل مبادرات السلام العالمیة، وطرفاً لحل النزاعات بالطرق السلمیة، والمساھمة في دعم ضحایا النزاعات من خلال الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة وتقدیم كل الاحتیاجات العاجلة. فالإمارات دعمت الأخوة والشعب السوداني الشقيق، كما استقبلت الأخوة اللاجئین من قطاع غزة وعملت على وساطات مستمرة بین روسیا وأوكرانیا تكللت بتبادل أعداد كبيرة من أسرى الحرب.
إن ھذه الزیارة التاریخیة ھي مؤشر إیجابي على استمرار الشراكات مع أبرز الحلفاء الرئیسیین في منطقة الشرق الأوسط، وتصب في مصلحة شعوب المنطقة والتطلعات نحو آفاق جدیدة تعزز الأمن والسلام والتعایش.
زيارة صاحب السمو رئيس الدولة للولايات المتحدة تأتي من منطلق حرص دولة الإمارات العربیة المتحدة والتزاماتها الثابتة تجاه دعم كل السیاسات التي تدعو لاستقرار المنطقة على المستويين الإقلیمي والعالمي، ومن المؤكد أنها ستحقق نتائج إيجابية، وستحمل أبعاداً إقليمية وعالمية كبيرة.
MENAFN22092024000110011019ID1108700874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.