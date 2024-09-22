محمد بن زايد.. زيارة تاريخية

تأتي زیارة صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان رئیس الدولة، حفظه الله، أحد أھم الشخصیات تأثیراً في منطقة الشرق الأوسط، للولايات المتحدة الأمريكية، كزیارة تاریخیة كما یروج لھا الإعلام الأمریكي من قبل كبار السیاسیین في الرئاسة الأمریكیة.

إن تواجد رئیس الدولة في ھذا الوقت وفي خضم التطورات التي يشهدها العالم على الصعد والمستویات كافة، وتزامناً مع التطورات الإقلیمیة والأحداث المضطربة يأتي ليؤكد الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز أسس السلام، حيث سيناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،

حفظه الله، مع الرئيس الأمریكي جو بایدن الملفات المشتركة، فدولة الإمارات تعتبر لاعباً رئیسياً ومؤثراً یدعم كل مبادرات السلام العالمیة، وطرفاً لحل النزاعات بالطرق السلمیة، والمساھمة في دعم ضحایا النزاعات من خلال الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة وتقدیم كل الاحتیاجات العاجلة. فالإمارات دعمت الأخوة والشعب السوداني الشقيق، كما استقبلت الأخوة اللاجئین من قطاع غزة وعملت على وساطات مستمرة بین روسیا وأوكرانیا تكللت بتبادل أعداد كبيرة من أسرى الحرب.

إن ھذه الزیارة التاریخیة ھي مؤشر إیجابي على استمرار الشراكات مع أبرز الحلفاء الرئیسیین في منطقة الشرق الأوسط، وتصب في مصلحة شعوب المنطقة والتطلعات نحو آفاق جدیدة تعزز الأمن والسلام والتعایش.

زيارة صاحب السمو رئيس الدولة للولايات المتحدة تأتي من منطلق حرص دولة الإمارات العربیة المتحدة والتزاماتها الثابتة تجاه دعم كل السیاسات التي تدعو لاستقرار المنطقة على المستويين الإقلیمي والعالمي، ومن المؤكد أنها ستحقق نتائج إيجابية، وستحمل أبعاداً إقليمية وعالمية كبيرة.