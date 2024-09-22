«الشاشة الملفوفة» رد سامسونج في 2025 على هاتف هواوي ثلاثي الطي

أكدت تقارير تكنولوجية اعتزام طرح أجهزتها الملفوفة التي تحمل شاشات تختفي داخلياً وتسحب بضغطة زر ليتحول الهاتف إلى جهاز لوحي كبير، دون الحاجة لطيه يدوياً.

وقال موقع «أندرويد هيدلاينز» المتخصص في الأجهزة المحمولة إن سامسونج تعتزم الرد على وهاتفها ثلاثي الطي في 2025 بطرحها للجهاز الذي يعمل بتكنولوجيا أطلق عليها العملاق الكوري «رولابل فليكس»، والذي سيحول جهاز المحمول إلى لوحي عملاق بشاشة تبلغ 12.5 إنش بضغطة زر.

يذكر أن هاتف هاواوي ثلاثي الطي يصبح حجمه 10.5 إنش بفتح أطرافه الثلاثة يدوياً، بحجم أقل من هاتف سامسونج المزمع طرحه.

ولم تظهر أي صور أو تسريبات لجسم الجهاز الجديد، الذي ربما سيحمل اسم فولد 7، أو ستغير سامسونج من الاسم كاملاً، وهو أمر لم يتضح بعد، حيث لم تطلق الشركة الكورية أي تصريحات في هذا الشأن حتى الآن.

وطُرح أمر الجهاز الـ«رولابل» أو الملفوف كشكل تجريبي «كونسبت فون» العام الماضي من شركات مثل بي بي كيه الصينية المالكة لهواتف فيفو ووان بلس وأوبو وريل مي، إلا أنه لم يطرح كشكل نهائي من أي من تلك الشركات لوجود صعوبة في التنفيذ بسبب محاولة الشركات دائما الابتعاد عن مواتير الحركة الميكانيكية، التي تسبب العديد من المشاكل ولا يمكن تنفيذها مع إعطاء حماية ضد المياه، وهو الأمر الذي أدى من قبل لاختفاء الأجهزة ذات الكاميرات المتحركة بسبب مخاوف حول الاعتمادية.

وتبقى مشكلة الكاميرا الأمامية للجهاز الملفوف أزمة تبحث عن حل عملي، فالإبقاء على الكاميرا في منتصف الجزء الرئيسي من الشاشة سيكون غير مناسب لعمليات الاجتماعات عن بعد وغيرها مع فتح الجهاز في الوضع اللوحي، في حين يصعب تحريك الكاميرا مع حركة الشاشة، أيضاً ستواجه الشركة الكورية أزمة أخرى في مكان قارئ البصمة الذي لا يمكن أن يكون تحت الشاشة وفي الوقت نفسه متحرك مع حركتها، إلا إذا كانت حركة الفتح ستكون يميناً ويساراً وليست من طرف إلى الآخر، وهي حركة الفتح التي قد تتيح بعض من المرونة في مكونات ووضع الشاشة الوسطة، ولكنها في الوقت ذاتها ستتطلب موتورين لتحريك الشاشة يميناً ويساراً، وهو أمر أكثر كلفة وصعوبة تقنية.



