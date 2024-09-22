«جمارك دبي» تفوز بجائزة دولية في الاتصال الحكومي

فازت دبي ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي بالجائزة العالمية لأفضل الممارسات الدولية «مستوى التميز» في الاتصال الحكومي، وذلك عن إنجازات الإدارة ومبادراتها وابتكاراتها ورؤيتها المستقبلية.

تأتي هذه الجائزة تزامناً مع توجهات حكومة دبي في إرساء بيئة محفزة للابتكار، وبناء الـمواهب والقدرات، وتحويل الابتكار لعمل مؤسسـي، كما تعزز هذه الجائزة من تنافسية دبي عالمياً، حيث تعد الجائزة الدولية لأفضل الممارسات من الجوائز المرموقة التي يتنافس فيها سنوياً العديد من الجهات والمؤسسات من مختلف دول العالم لاستعراض أفضل تجاربها وفق خطة عمل متكاملة مبنية على التميز والريادة، ويتم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم خاص ينظمه مركز الأبحاث للتميز المؤسسي في نيوزيلندا، وتنافست على فئات جوائز هذا العام 72 جهة من 10 دول.

وأعرب الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، عن سعادته بهذه الجائزة الرفيعة والتي تعكس الاستراتيجيات المتميزة التي تطورها جمارك دبي وجهودها في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، والحرص على تعزيز سمعة دبي من خلال الجوائز العالمية التي تسلط الضوء على الارتقاء بتجربتنا الجمركية وتسهيل ممارسة الأعمال وتطوير الخدمات، والأداء المتميز في الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات ذات الصلة سواء محلياً أم عالمياً، والرؤى المستقبلية الواعدة التي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي الأكثر تميزاً في أفضل المعايير العالمية في توفير المحتوى الرقمي، وتفعيل العمل المؤسسي المتكامل.

من جانبه، قال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، إن جمارك دبي تفوقت على العديد من الجهات العالمية المشاركة في منافسات النسخة العاشرة للجائزة، وهو ما يؤكد أن الاتصال الحكومي في جمارك دبي بات نموذجاً عالمياً يحتذى به في الأطر والمنهجيات المبتكرة، مشيراً إلى أن هذه الجوائز العالمية تعزز من نجاحات جمارك دبي المتواصلة وترسخ موقعها في جائزة النخبة لبرنامج دبي للتميز الحكومي، حيث حصدت إدارة الاتصال المؤسسي العديد من الجوائز العالمية والمحلية منها جائزة التألق الدولية أفضل فريق للتسويق والعلاقات العامة ضمن جوائز «بي أو سي بريليانس» السنوية في لندن بالمملكة المتحدة، والجائزة البرونزية لأفضل تميز بيئي في القمة العالمية السنوية الرابعة عشرة للمسؤولية الاجتماعية، وجائزة الطاووس العالمية للاستدامة التي ينظمها معهد المديرين في لندن، وجائزة أفضل فريق اتصال حكومي محلياً وعربياً من جوائز الشارقة للاتصال الحكومي.