التكنولوجيا الكمية والذكاء الاصطناعي يحدثان ثورة في القطاع الفضائي



تُحدث الابتكارات الجديدة المعروضة خلال الأسبوع العالمي للفضاء الذي أقيم هذا الأسبوع في باريس، تغييرا جذريا في القطاع الفضائي، ومنها مثلا محركات قابلة لإعادة الاستخدام ومسارات للأقمار الاصطناعية مُحسَّنة بواسطة أجهزة كمبيوتر كمومية، أو عمليات مراقبة أسهل بفضل الذكاء الاصطناعي.



التقنيات الكمية



ويؤكد المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يوزيف أشباخر

أن "الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية يشكلان ثورة كبيرة".

ستتيح التقنيات المبنية على مبادئ فيزياء الكم والتي تدرس الاجسام المتناهية الصغر، عمليات تواصل ونقل للبيانات بين الفرق في الفضاء وعلى الأرض بشكل فوري تقريبا وآمن بفضل التشفير الذي يجعل عمليات الاختراق شبه مستحيلة.

ستساعد أجهزة الكمبيوتر الكمومية، الأقوى من تلك التقليدية، على تحسين المسارات الفضائية، وهو شرط أساسي للمهمات الطويلة وتجنّب حوادث الاصطدام بين الأقمار الاصطناعية والحطام الفضائي.

وستعمل التلسكوبات الكمومية على تحسين نوعية الصور.

ويشير أشباخر إلى أن التقنيات الكمومية تنطبق أيضا على "الاتصالات، وعمليات الحساب، ورصد الإشارات من الفضاء والتغيرات في الجاذبية، حتى تحت الأرض".

الذكاء الاصطناعي



ومن خلال تحسين جودة التحليلات وتوفير الوقت، يُعدّ الذكاء الاصطناعي مهما لعمليات المراقبة أو إدارة الحطام الفضائي أو استكشاف الفضاء.

وتقول لين شاسانيه، رئيسة شركة بلاكسكاي الأمريكية المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الوقت الفعلي تقريبا، "يمكننا دمج سنوات من رصد الأجسام في خوارزمية مع معدل ثقة أعلى من 95 % ثم نقل ذلك إلى إنسان لإجراء التحليل بناء على" هذه البيانات.

وتضيف "سنحقق تقدما لناحية الكفاءة والسرعة" في مجال مراقبة الأرض.

وهذا سيجعل من الممكن تحديد أجسام أصغر حجما وتطوير خوارزميات مخصصة للزبائن.

وتتابع "إذا أراد زبون تتبع مركبات مدرعة ودبابات، نعمل على أن نكون قادرين على التمييز بين هذه الأنواع من الأجسام والتي قد تبدو مطابقة لشخص مدني ما يتيح له معرفة مثلا عدد المركبات "التي نُقلت من نقطة أ إلى نقطة ب".

وتضيف رئيسة "بلاكسكاي" التي كان لصورها التي تمثل قافلة عسكرية روسية تتجه نحو كييف عام 2022 وأخرى لانسحاب الأسطول الروسي من سيفاستوبول عام 2023، تأثير على الحرب في أوكرانيا، أنّ الزبون "لا يحتاج إلى صور، إذ يمكن لأجهزة الكمبيوتر القيام بهذا العمل وتوفير الوقت له".

إعادة استخدام



بناء على نجاح الرحلة الأولى لصاروخ "أريان 6" في يوليو، يعوّل الرئيس التنفيذي لشركة "أريان سبايس" ستيفان إسرائيل، على التطورات في محركات دفع المركبات الفضائية والقدرة على إعادة استخدامها.

ويقول "لدينا اليوم محركات تعمل بالهيدروجين والأكسجين، وقد نكون غدا امام محركات تعمل بالأكسجين والميثان"، لأن الغاز الأخير أنظف من حرق الهيدروجين فقط.

وسيكون محرك الصاروخ القابل للتكيف مع أنواع مختلفة من بروميثيوس التي ابتكرتها "أريان غروب" قادرا على حرق خليط من الأكسجين والميثان السائل.

ويقول ستيفان

"نعمل على إعادة استخدام هذا المحرك" من خلال شركة "مايا سبايس" التابعة لمجموعة "أريان غروب" والتي تعمل على تطوير مشروع قاذفة خفيفة قابلة لإعادة الاستخدام جزئيا.

تُعدّ القدرة على إعادة استخدام مركبة مسألة رئيسية للأوروبيين الذين بسبب تقنياتهم باهظة الثمن وذات الاستخدام الواحد، يتخلفون عن شركة "سبايس اكس" التابعة لإيلون ماسك، والتي يمكن استخدام صواريخها "فالكون 9" حتى عشر مرات، ما يقلل من كلفة مهامها.



أقمار اصطناعية تعيد تصميم مهامها



على عكس الأقمار الاصطناعية التقليدية التي يتم تحديد وظائفها مسبقا بواسطة الأجهزة الموجودة فيها، يمكن للأقمار الاصطناعية "المحددة من خلال برنامج" إعادة تصميم مهامها خلال الرحلة، عبر تحديثات للبرامج.

وبعد وضعها في المدار، يمكن لهذه الأقمار الاصطناعية الانتقال من مهمة إلى أخرى، على سبيل المثال من مهمة مراقبة الأرض إلى الاتصالات.

ويرى رئيس أنظمة الأقمار الاصطناعية التجارية في شركة "بوينغ" راين ريد، أنها أكثر تكنولوجيا واعدة حاليا في مجالها.



