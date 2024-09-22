«التزييف العميق».. إعلانات مضللة وسيلتها الذكاء الاصطناعي وضحاياها أطباء مشهورون

تنتشر عبر منصات إعلانات مضللة تستخدم صور أطباء معروفين ويحظون بالاحترام تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تروّج لعلاجات "معجزة" لمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وهي ظاهرة يرى خبراء أن من الصعب لجمها.

وعبر فيسبوك وإنستغرام، يَعدُ هؤلاء الأطباء "المزيّفون" بعلاج لمرض السكري من دون تناول الميتفورمين الذي عادة ما يوصف لهذه الحالات، حتى إنهم يشجعون المرضى على التخلي عن دوائهم الذي "سيقتلهم"، على قولهم، واعتماد شراب "طبيعي" غامض بدلاً منه.

وتعرّض عمليات الاحتيال هذه حياة مرضى كثر للخطر، وتزداد خطورتها لأنها تستند إلى صور أطباء مشهورين، مثل الدكتور ميشال سيم في فرنسا أو الدكتور مايكل موسلي في المملكة المتحدة، وهما من ضحايا ظاهرة "التزييف العميق" هذه عبر الإنترنت.

يقول الطبيب العام البريطاني جون كورماك الذي يتعاون مع مجلة "بريتيش ميديكال جورنال" (BMJ) بشأن هذا الموضوع إن "الناس يثقون بهذه الفيديوهات لأن هؤلاء الأطباء أمضوا وقتاً في بناء صدقيتهم، لذا نصدّقهم حتى عندما يقدمون ادعاءات غريبة جداً".

ويقول المتخصص في الذكاء الاصطناعي هنري أدجير إنّ عمليات "التزييف العميق" هذه "بدأت فعلياً خلال السنة الحالية"، مشيراً إلى أن الإعلانات تستهدف بشكل أساسي جمهوراً "كبيراً في السن نوعا ما"، من خلال تشويه صورة "الأطباء الذي يظهرون كثيرا على التلفزيون".

وأكد ميشيل سيم أنه رفع دعوى على شركة "ميتا" في شأن "عمليات الاحتيال" هذه.

وعيّن البريطاني هيلاري جونز، الذي يظهر في مقاطع فيديو مُبتكرة بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو يبيع دواء مزيّفاً لارتفاع ضغط الدم إضافة إلى علكة من القنب، خبيراً لرصد أي إعلانات مماثلة.

ويقول عبر "بريتيش ميديكال جورنال": "حتى عندما تُحذف مقاطع الفيديو هذه، تعاود الظهور في اليوم التالي تحت عناوين أخرى".

أوساط نظرية المؤامرة

«لقد اكتسبت عمليات الاحتيال بالتزييف العميق» زخماً بسبب التقدم في التعلم العميق (تكنولوجيا تهدف إلى تمكين الآلة من التعلّم بنفسها)، على قول فريديريك جوري، وهو مدرس وباحث في علوم الكمبيوتر لدى جامعة كاين.

ويشير إلى أنّ جودة عمليات التزييف العميق" في الصور والمقاطع الصوتية والفيديوهات تقدّمت بشكل كبير، مضيفاً "باتت مُتاحة أمامنا اليوم عشرات المليارات من الصور، ونحن قادرون على بناء خوارزميات يمكنها وضع نماذج لكل ما يمكن أن يظهر في الصور وتجديد الصور، وهو ما نطلق عليه الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وفي المرحلة الأخيرة، وقعت شخصيات مثيرة للجدل مثل البروفيسور ديدييه راوول في فرنسا، ضحية لـ"التزييف العميق".

الطبيبة الأسترالية المتخصصة بالطب الطبيعي باربرا أونيل التي تعتبر السلطات في بلدها أنها "تشكل خطراً على الصحة" بعد أن روّجت خصوصاً لصودا الخبز كعلاج مضاد للسرطان، أصبحت نجمة على تيك توك بالاستناد إلى "التزييف العميق" الذي جعلها تبيع حبوباً من أجل "تنظيف الأوعية الدموية".

وفي اتصال، أعرب زوجها الذي يشارك في إدارة شركة "أونيل"، عن أسفه لأن "الكثير من الناس يستخدمون سمعة باربرا لبيع منتجات لا توصي بها شخصياً".

ولا تفاجئ هذه الظاهرة هنري أدجير الذي يرى أن "هؤلاء الأشخاص هم نماذج لبعض أوساط نظرية المؤامرة".

ومن بين مقاطع الفيديو المزيفة التي تستخدم باربرا أونيل، يندرج عدد منها في إطار نظريات المؤامرة إذ تزعم أنّ المعالجة الطبيعية ماتت، وهي معلومة غير صحيحة، بعد اكتشاف زيت معجزة يُباع عبر موقع "أمازون".

وفي مواجهة عمليات "التزييف العميق" هذه، لا يبدي الخبراء تفاؤلاً كبيراً بشأن نجاح أدوات رصدها.

ويقول جوري "إنها كلعبة القط والفأر. من حيث المبدأ، لا يمكن أن تتحسن عمليات الرصد كثيرا، فإذا وجد أحد الأشخاص طريقة لتحسين اكتشافها، سيستخدم مَن يريد إنشاء صور مزيفة الطريقة نفسها للتحايل عليها".

ويسلط الباحث الضوء على "تقنيات تتيح ضمان عدم تغيير المحتوى، كما هي الحال بالنسبة إلى الرسائل، وذلك بفضل برامج تنتج توقيعات رقمية، كالشهادات".