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«الحمض النووي» يُوقع أسترالياً متهماً بجريمتي قتل قبل 47 عاماً

9/22/2024 5:25:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد مطار فيوميتشينو في روما إلقاء القبض على رجل أسترالي من أصول يونانية أمس، متهم بارتكاب جريمتي قتل في ملبورن قبل 47 عاماً، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم.

وتتهم السلطات القضائية الأسترالية الرجل (65 عاماً) بارتكاب جريمتي قتل في عام 1977.

وهو متهم بقتل سوزان أرمسترونغ (27 عاماً) وسوزان بارتليت (28 عاماً) في شقتهما، وطعنهما عشرات المرات. وقد نجا من الهجوم ابن أرمسترونغ الرضيع (16 شهراً)، الذي كان نائماً في الغرفة المجاورة.

ووصفت الشرطة الأسترالية الجريمة بأنها وحشية ومتطرفة، وأعلنت، في وقت لاحق، أنها حددت هوية الجاني من خلال إجراء اختبار للحمض النووي (دي. إن. إيه).

وأفادت تقارير بأن الرجل عاش في اليونان أعواماً عديدة، حيث لم يكن من الممكن اعتقاله بسبب قانون التقادم. وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه قبل سبعة أعوام.

ووصل القاتل المزعوم إلى إيطاليا أمس لقضاء عطلة، وتم إلقاء القبض عليه فور هبوطه من الطائرة. ومن المتوقع أن تطلب السلطات الأسترالية تسليمه.

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