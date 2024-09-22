مدرب الأهلي المصري: هدفنا الفوز بالسوبر الأفريقي أمام الزمالك



أبدي السويسري مارسيل كولر

المدير الفني للنادي الأهلي المصري سعادته بالاحتفال بلقب بطولة المصري مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية رائعة على مدار الموسم.

وتسلم الأهلي درع الدوري المصري عقب الفوز على جورماهيا الكيني 3 /صفر مساء السبت والتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وقال مارسيل كولر في تصريحات للموقع الرسمي لناديه مساء السبت "الفريق ظهر بمستوى رائع، وأظهر شخصيته الحقيقية على مدار الموسم، أنا فخور للغاية بهؤلاء اللاعبين، وسعيد بالطبع بلقب الدوري".

وأضاف أن اسم النادي الأهلي يجعله دائمًا منافسًا على كل البطولات، مؤكدًا أن اللاعبين استمعوا لتعليماته بشكل جيد وقاموا بتطبيقها وهو ما أسهم في النهاية في التتويج بلقب الدوري.

وأوضح أن فوز الفريق بلقب الدوري المصري رد على كل المشككين في وجود أزمات مع اللاعبين، مؤكدًا أن العلاقة يسودها الاحترام المتبادل ببن الطرفين.

واختتم كولر حديثه بأن الفريق سيبذل قصارى جهده للفوز بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في الرياض.





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