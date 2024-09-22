إسرائيل تغلق مدارس الشمال إثر قصف حزب الله مواقع عسكرية بحيفا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أغلق الجيش الإسرائيلي شمالي البلاد، وحظر التجمعات البشرية، الأحد، إثر عشرات الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" على مواقع عسكرية في مدينة حيفا شمالي البلاد، وتسببت بإصابة 4 أشخاص.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري إن الجيش الإسرائيلي أغلق المدارس بالجولان والجليل ومنطقة حيفا والوديان الشمالية حتى جنوب بيت شان التي تبعد 63 كيلومترا عن حدود لبنان، عقب "حزب الله".

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص بالهواء الطلق، و100 في الأماكن المغلقة شمالا.

جاء ذلك بعد أن أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة "إكس": "إطلاق حزب الله اللبناني أكثر من 100 قذيفة صاروخية صوب مدينة حيفا"، ما أسفر عن 4 إصابات وفق الإسعاف الإسرائيلي.

"حزب الله"، أكد في أول بياناته أن مقاتليه قصفوا "قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين".

وفي بيان ثان، أفاد باستهداف "مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، الواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا".

وأكد أن ذلك "رد أولي على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي يومي الثلاثاء والأربعاء (تفجيرات بيجر وأيكوم) في مختلف المناطق اللبنانية".

وخلال الأسبوع الحالي، تصاعدت الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت خلقت 37 شهيدا بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، و68 جريحا وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، السبت.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصف يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات الضحايا بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.