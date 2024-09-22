رئيس الموساد السابق: حكومة نتنياهو خاطرت بأرواح المختطفين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- شن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" السابق تامير باردو، اليوم الأحد، هجوماً حاداً على حكومة بنيامين نتنياهو، محملاً إياها مسؤولية المخاطرة بأرواح المختطفين في غزة.
وقال باردو في تصريح له، إن "حكومة نتنياهو كانت تعرف أن كل غارة جوية يمكن أن تقتل المختطفين، ولم يزعجها ذلك، على حد تعبيره.
وشدد باردو على أن "إسرائيل اختارت الانتقام، وكانت تعلم أنه لا يمكن تحرير كل المختطفين من خلال القيام بعمل عسكري".
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