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رئيس الموساد السابق: حكومة نتنياهو خاطرت بأرواح المختطفين في غزة

9/22/2024 5:14:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- شن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" السابق تامير باردو، اليوم الأحد، هجوماً حاداً على حكومة بنيامين نتنياهو، محملاً إياها مسؤولية المخاطرة بأرواح المختطفين في غزة.

وقال باردو في تصريح له، إن "حكومة نتنياهو كانت تعرف أن كل غارة جوية يمكن أن تقتل المختطفين، ولم يزعجها ذلك، على حد تعبيره.

وشدد باردو على أن "إسرائيل اختارت الانتقام، وكانت تعلم أنه لا يمكن تحرير كل المختطفين من خلال القيام بعمل عسكري".

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