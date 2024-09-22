مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الاقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، وجولات استفزازية في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه عرقلة دخولهم.

يذكر ان أكثر من 46293 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري.