مستوطنون يشرعون بأعمال تجريف أراضي في قرية أم صفا شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /
PNN - شرع مستوطنون إسرائيليون، الأحد، بأعمال تجريف وتوسعة في أراضي قرية“أم صفا” شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق مسؤول محلي.
وقال مروان صباح، رئيس مجلس قروي أم صفا، إن“جرافات تابعة للمستوطنين بدأت منذ فجر الأحد أعمال تجريف في الجبل الشامي وجبل الرأس في قرية أم صفا”.
وأوضح أن“أعمال التجريف والمصادرة بدأت قبل نحو أسبوعين، وأن مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ 500 دونم من أراضي القرية”.
وأشار المسؤول المحلي إلى أن المستوطنين“نصبوا خياما ومنعوا الاقتراب من المنطقة”، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.
ولفت إلى أن“الجيش الإسرائيلي موجود على مدار الساعة لتوفير الحماية للمستوطنين”.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 26 تجمعا بدويا.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وبموازاة حربه على غزة التي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 716 بينهم 179 من الأطفال والنساء والمسنين، وإصابة نحو 5 آلاف و750 آخرين، إضافة لأكثر من 10 آلاف و800 أسير، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
فيما خلفت حربه المدمرة على غزة، التي تحظى بدعم أمريكي، أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
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