مستوطنون يشرعون بأعمال تجريف أراضي في قرية أم صفا شمال رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN - شرع مستوطنون إسرائيليون، الأحد، بأعمال تجريف وتوسعة في أراضي قرية“أم صفا” شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق مسؤول محلي.

وقال مروان صباح، رئيس مجلس قروي أم صفا، إن“جرافات تابعة للمستوطنين بدأت منذ فجر الأحد أعمال تجريف في الجبل الشامي وجبل الرأس في قرية أم صفا”.

وأوضح أن“أعمال التجريف والمصادرة بدأت قبل نحو أسبوعين، وأن مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ 500 دونم من أراضي القرية”.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن المستوطنين“نصبوا خياما ومنعوا الاقتراب من المنطقة”، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

ولفت إلى أن“الجيش الإسرائيلي موجود على مدار الساعة لتوفير الحماية للمستوطنين”.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 26 تجمعا بدويا.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبموازاة حربه على غزة التي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 716 بينهم 179 من الأطفال والنساء والمسنين، وإصابة نحو 5 آلاف و750 آخرين، إضافة لأكثر من 10 آلاف و800 أسير، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت حربه المدمرة على غزة، التي تحظى بدعم أمريكي، أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.