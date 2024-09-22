شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال، قصفت أمس مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 13 طفلا و6 سيدات وجنين، وإصابة 30 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,391 مواطنا، وإصابة 95,760 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.