شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف
للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.
وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.
وكانت قوات الاحتلال، قصفت أمس مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 13 طفلا و6 سيدات وجنين، وإصابة 30 آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,391 مواطنا، وإصابة 95,760 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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