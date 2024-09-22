مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية في عرب المليحات شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا/PNN- أدى عشرات المستعمرين، فجر اليوم الأحد، طقوسا تلمودية في تجمع عرب المليحات في المعرجات شمال غرب أريحا، بعد اقتحامه بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.
وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة بعد منتصف الليلة الماضية بحماية من جيش الاحتلال، ونظموا حفلا غنائيا تخللته رقصات "تلمودية" داخل تجمع عرب المليحات، فيما تمركزت آليات الاحتلال في المكان لحماية المستعمرين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال سمحت للمستعمرين بإقامة هذا الحفل في إطار فرض هيمنتها الكاملة على المنطقة ومحيطها، في وقت يُحاصَر فيه المواطنون وتُنفذ ضدهم هجمات يومية.
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