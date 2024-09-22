مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية في عرب المليحات شمال غرب أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا/PNN- أدى عشرات المستعمرين، فجر اليوم الأحد، طقوسا تلمودية في تجمع عرب المليحات في المعرجات شمال غرب أريحا، بعد اقتحامه بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة بعد منتصف الليلة الماضية بحماية من جيش الاحتلال، ونظموا حفلا غنائيا تخللته رقصات "تلمودية" داخل تجمع عرب المليحات، فيما تمركزت آليات الاحتلال في المكان لحماية المستعمرين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال سمحت للمستعمرين بإقامة هذا الحفل في إطار فرض هيمنتها الكاملة على المنطقة ومحيطها، في وقت يُحاصَر فيه المواطنون وتُنفذ ضدهم هجمات يومية.