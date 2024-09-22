الأمم المتحدة في لبنان: المنطقة تقترب من كارثة والحلّ ليس عسكرياً

الأمم المتحدة في لبنان: المنطقة تقترب من كارثة والحلّ ليس عسكرياً
التاريخ
9/22/2024 5:13:46 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان الأحد من أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، وسط ارتفاع منسوب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مشددة على أن الحل العسكري لن يفيد أي طرف.
وقالت المنسقة الأممية جينين هينيس-بلاسخارت على منصة إكس "مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة، لا يمكن التشديد بما يكفي على أنّه لا يوجد حلّ عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأيّ طرف".
MENAFN22092024000110011019ID1108700828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.