الأردن يجدد دعوة رعاياه لمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

جددت وزارة الخارجية الأردنية الأحد دعوة رعاياها لمغادرة لبنان في "أقرب وقت ممكن" على وقع تزايد التصعيد بين اسرائيل وحزب الله.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في ضوء التصعيد الذي يشهده لبنان من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، وحرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين، تجدد وزارة الخارجية دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما وتطلب من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن".

وقال الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة إن "هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، التي تهدد أمن المنطقة برمتها".

ودعا الأردنيين في لبنان إلى "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة".

وشنّت إسرائيل السبت غارات جوية مكثفة على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك غداة ضربة دامية في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل بينهم اثنان من مسؤوليه العسكريين البارزين.

وجاءت الغارة إثر سلسلة تفجيرات طالت الثلاثاء والأربعاء أجهزة اتصال عائدة لعناصر في الحزب، ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة نحو ثلاثة آلاف شخص.



وكانت الحكومة الأردنية طلبت من رعاياها في أغسطس الماضي كذلك، مغادرة لبنان "بأقرب وقت ممكن"، بعد أيام من اغتيال اسرائيل القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة جوية في الضاحية الجنوبية.







