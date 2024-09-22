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أوكرانيا تؤكد ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 642 ألفاً و420 جندياً

9/22/2024 5:13:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 642 ألفاً و420 جندياً، بينهم 1500 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 8768 دبابة، منها 22 دبابة أمس، و17222 مركبة قتالية مدرعة، و18333 نظام مدفعية، و1195 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و949 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و15628 طائرة مسيَّرة، و2595 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و25023 من المركبات وخزانات الوقود، و3144 من وحدات المعدات الخاصة.

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