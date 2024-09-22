الخالدية يواجه المنامة في انطلاقته بدوري ناصر الممتاز

يبدأ‭ ‬الخالدية‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بقوة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬نفسه‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬وتُقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬

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