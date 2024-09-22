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قوات الاحتلال تقتحم مكتب قناة (الجزيرة) برام الله وتغلقه 45 يوما

9/22/2024 5:03:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 22 - 9 (كونا) -- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة (الجزيرة) القطرية في مدينة رام الله فجر اليوم الأحد وسلمت مدير المكتب قرارا بإغلاقه مدة 45 يوما.
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان اقتحام الاحتلال مكتب القناة واغلاقه مدة 45 يوما واعتبرته قرارا تعسفيا وعدوانا جديدا على العمل الصحفي ووسائل الاعلام التي دأبت على كشف جرائم الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت النقابة الجهات والمؤسسات كافة التي تعنى بحقوق الصحفيين بتوفير بيئة العمل الآمنة لهم وسرعة التحرك لإدانة القرار ووقف تنفيذه.
واكدت النقابة تضامنها الكامل مع القناة وصحفييها قائلة انها تضع مقرها وامكاناتها بخدمة الصحفيين في المكتب.
وتوغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة (رام الله) فجر اليوم وتمركزت قرب موقع مكتب القناة وسط المدينة قبل أن يقتحمه عدد من الجنود اثناء البث المباشر ويسلموا مديره وليد العمري قرارا بالإغلاق مدة 45 يوما. (النهاية)

ن ق / ط م ا



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