قوات الاحتلال تقتحم مكتب قناة (الجزيرة) برام الله وتغلقه 45 يوما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 22 - 9 (كونا) -- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة (الجزيرة) القطرية في مدينة رام الله فجر اليوم الأحد وسلمت مدير المكتب قرارا بإغلاقه مدة 45 يوما.
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان اقتحام الاحتلال مكتب القناة واغلاقه مدة 45 يوما واعتبرته قرارا تعسفيا وعدوانا جديدا على العمل الصحفي ووسائل الاعلام التي دأبت على كشف جرائم الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت النقابة الجهات والمؤسسات كافة التي تعنى بحقوق الصحفيين بتوفير بيئة العمل الآمنة لهم وسرعة التحرك لإدانة القرار ووقف تنفيذه.
واكدت النقابة تضامنها الكامل مع القناة وصحفييها قائلة انها تضع مقرها وامكاناتها بخدمة الصحفيين في المكتب.
وتوغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة (رام الله) فجر اليوم وتمركزت قرب موقع مكتب القناة وسط المدينة قبل أن يقتحمه عدد من الجنود اثناء البث المباشر ويسلموا مديره وليد العمري قرارا بالإغلاق مدة 45 يوما. (النهاية)
ن ق / ط م ا
MENAFN22092024000071011013ID1108700768
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