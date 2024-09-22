اتحاد مكاتب السفر والسياحة: 244 مليون دينار مبيعات التذاكر عبر نظام (أياتا) في 8 أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من محمد المطيري
الكويت - 22 - 9 (كونا) -- قال اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية إن مبيعات التذاكر في البلاد عبر نظام التسويات البنكية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) بلغت نحو 244 مليون دينار كويتي (نحو 6ر797 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن هذه المبيعات جاءت اثر إصدار أكثر من 3ر2 مليون تذكرة سفر وأن هذه الإصدارات لا تشمل الرحلات الموسمية والرحلات منخفضة التكلفة.
وذكر المطيري أن أعداد مكاتب السفر والسياحة ارتفعت إلى 590 مكتبا موزعة على المحافظات الست وهذا الارتفاع عائد إلى الإقبال المتزايد من المسافرين على الحجز من المكاتب المعتمدة لما تقدمه من خدمات سياحية مميزة وعروض للمسافرين.
وأكد حرص الاتحاد على التعاون مع شركات الطيران المحلية وسط حرص شركة الخطوط الجوية الكويتية أيضا على افتتاح وجهات سفر جديدة وزيادة عدد الرحلات للوجهات ذات الطلب المرتفع والمتزايد كوجهة لندن التي تعتبر ذات أهمية كبرى بواقع رحلتين يوميا.
وأفاد بأن التزام الخطوط الكويتية بجداول الرحلات لناحية الإقلاع والوصول ترك انطباعا جيدا للمسافرين على متنها في وقت ساهم تخصيص وتمكين المسافرين من وضع أمتعتهم قبل 12 ساعة من الإقلاع في تقليل فترة الانتظار وتخفيف الازدحام.
يذكر أن اتحاد مكاتب السفر أسس في العاشر من يوليو 1971 وهو الجهة الممثلة لمكاتب السفر والسياحة في الكويت ويهدف إلى تطوير السياحة ورفع مستوى الخدمات ومتطلبات قاصدي السفر. (النهاية)
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