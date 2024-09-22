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لبنان: ارتفاع حصيلة غارة الاحتلال على الضاحية الجنوبية إلى 45 قتيلا بينهم أطفال ونساء

9/22/2024 5:03:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 9 (كونا) -- قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت يوم الجمعة الماضي ارتفعت إلى 45 قتيلا بينهم أطفال ونساء.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان إن الغارة التي استهدفت مبنى مكونا من عشرة طوابق في حي (القائم) في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت أيضا إلى إصابة 68 شخصا.
وأشار البيان إلى أن أعمال رفع الانقاض في الموقع ما زالت مستمرة وبشكل متواصل حتى الساعة للبحث عن مفقودين.
واضاف ان التنسيق جار مع الأجهزة الأمنية المختصة فيما باشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين القتلى بالمستشفيات لأشخاص لم تحدد هوياتهم بعد من اجل اجراء فحوص (دي.ان.ايه) وتحديد هويات أصحابها.
وعلى صعيد متصل قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن عدة بلدات بجنوب البلاد تعرضت لعشرات الغارات الجوية التي توصف بأنها الاعنف منذ بدء المواجهات عبر الخط الأزرق ما أسفر عن تسجيل اضرار بالممتلكات وحرائق كبيرة.
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانات اصدرتها "المقاومة" قالت فيها انها استهدفت على دفعات بعشرات صواريخ (فادي1) و(فادي2) قاعدة ومطار (رامات ديفيد) التابعة للاحتلال ومجمعات الصناعات العسكرية المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية في منطقة (زوفولون) شمال (حيفا) وحققت فيها إصابات مؤكدة.
وكان لبنان قد شهد في الايام الماضية سلسلة تفجيرات لأجهزة اتصالات لاسلكية وغارة جوية نفذها الاحتلال الاسرائيلي على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت ما اوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى. (النهاية)

ف ز / ك ب ش / ط م ا



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