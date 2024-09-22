لبنان: ارتفاع حصيلة غارة الاحتلال على الضاحية الجنوبية إلى 45 قتيلا بينهم أطفال ونساء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 22 - 9 (كونا) -- قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا غارة شنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت يوم الجمعة الماضي ارتفعت إلى 45 قتيلا بينهم أطفال ونساء.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان إن الغارة التي استهدفت مبنى مكونا من عشرة طوابق في حي (القائم) في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت أيضا إلى إصابة 68 شخصا.
وأشار البيان إلى أن أعمال رفع الانقاض في الموقع ما زالت مستمرة وبشكل متواصل حتى الساعة للبحث عن مفقودين.
واضاف ان التنسيق جار مع الأجهزة الأمنية المختصة فيما باشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين القتلى بالمستشفيات لأشخاص لم تحدد هوياتهم بعد من اجل اجراء فحوص (دي.ان.ايه) وتحديد هويات أصحابها.
وعلى صعيد متصل قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن عدة بلدات بجنوب البلاد تعرضت لعشرات الغارات الجوية التي توصف بأنها الاعنف منذ بدء المواجهات عبر الخط الأزرق ما أسفر عن تسجيل اضرار بالممتلكات وحرائق كبيرة.
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانات اصدرتها "المقاومة" قالت فيها انها استهدفت على دفعات بعشرات صواريخ (فادي1) و(فادي2) قاعدة ومطار (رامات ديفيد) التابعة للاحتلال ومجمعات الصناعات العسكرية المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية في منطقة (زوفولون) شمال (حيفا) وحققت فيها إصابات مؤكدة.
وكان لبنان قد شهد في الايام الماضية سلسلة تفجيرات لأجهزة اتصالات لاسلكية وغارة جوية نفذها الاحتلال الاسرائيلي على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت ما اوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى. (النهاية)
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