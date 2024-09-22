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الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2622 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي

9/22/2024 5:03:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا عند مستوى 2622 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي في أعلى مستوى تاريخي تصل إليه الأسعار يعكس تأثر السوق بالتوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة وانخفاض معدل الفائدة الأمريكية.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن هذا الارتفاع يأتي اثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ويعد أول خفض منذ العام 2020 مما زاد جاذبية الذهب كاستثمار بديل.
وأضاف أن هناك توقعات تفيد باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عملية خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة مما يساهم في دعم الأسعار العالمية للذهب.
وأوضح أن عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أشار إلى أن معدلات التضخم تتراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعا مما يدعم قرار خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية قبل نهاية العام الحالي.
وذكر التقرير أن التوترات الجيوسياسية المستمرة تؤدي دورا كبيرا في دفع الطلب على الذهب إلى مستويات قياسية لاسيما تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي ووسط هذه الظروف يعتبر الذهب أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية أموالهم من المخاطر الاقتصادية.
وبين أن ضعف الدولار الأمريكي ساهم كذلك في رفع أسعار الذهب إذ أدى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق.
وأفاد بأن العقود الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) أغلقت عند 2646 دولارا للأونصة بزيادة قدرها 2ر1 في المئة محققة مكاسب أسبوعية بلغت 35ر1 بالمئة.
وعلى الصعيد المحلي أفاد التقرير بأن سعر الذهب عيار 24 بلغ 89ر25 دينار كويتي للغرام (نحو 79 دولارا) بينما سجل الذهب عيار 22 حوالي 74ر23 دينار للغرام (نحو 72 دولارا) فيما استقرت أسعار الفضة عند 347 دينارا (نحو 1137 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / أ ن د




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