سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق مشيدا سموه رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين على كافة الأصعدة ومستذكرا سموه مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.
كما عبر سموه حفظه الله عن اعتزاز الجميع بما حققه البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.
سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. (النهاية)
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