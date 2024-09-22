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سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة

9/22/2024 5:03:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق مشيدا سموه رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين على كافة الأصعدة ومستذكرا سموه مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.
كما عبر سموه حفظه الله عن اعتزاز الجميع بما حققه البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.
سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. (النهاية)

ح ع




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