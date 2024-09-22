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سمو ولي العهد يهنئ خادم الحرمين بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة

9/22/2024 5:03:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة وعن إشادته بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققها البلد الشقيق في مختلف الميادين.
مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. (النهاية)

ح ع




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